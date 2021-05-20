في ذكرى وفاة سناء يونس نجمة الإفيه على المسرح: «يا صغيرة على الهم يا لوزة»

يمر اليوم 15 عامًا على رحيل الفنانة سناء يونس، التي غادرت دنيانا يوم 20 مايو عام 2006، وتعد أحد رموز الكوميديا في مجال الفن، وتألقت من خلاله على مدار مشوارها في عالم التمثيل، الذي بدأته في ستينيات القرن الماضي، وتتلمذت على يد أستاذها فؤاد المهندس الذي وصفها يومًا بـ«الابنة النجيبة».

الأجيال الجديدة التي لم تعاصر الفنانة سناء يونس، يعرفونها جيدًا ويحفظون «الإفيهات» التي اشتهرت بها ويستخدموها «كوميكس» عبر السوشيال ميديا منها: «طلقني يابن المبقعة»، «يا صغيرة على الهم يا لوزة»، «نسب منيل بستين نيلة».

ومن أشهر الأدوار التي قدمتها الفنانة سناء يونس في مسرحية «سك على بناتك»، وتجسيدها شخصية فوزية الابنة الكبرى للدكتور رأفت، الذي أدى دوره الفنان فؤاد المهندس، وأطلقت خلالها عددا من الإفيهات والمواقف الضاحكة التي ما زالت في أذهان الجمهور.

قال إيه بيعديني

من أبرز المشاهد بمسرحية سك على بناتك، الخاص بيوم زفاف فوزية على حنفي، قدمت خلالها سناء يونس كثير من اللقطات الضاحكة، منها: «كلمة مني كلمة منه.. رميت الدبلة في وشه وقولت له مش عايزة أشوف وشك تاني»، «مسك إيدي.. قال إيه بيعديني!» ليرد عليها فؤاد المهندس بعبارته الشهيرة «كنتي خليه يمسكها يا فوزية.. ده حتى إيدك أنشف من إيده».

كان يوم أغبر لما اتجوزتك يا حنفي

ومن المشاهد التي تألقت فيها سناء يونس في مسرحية سك على بناتك والذي تعلق باكتشاف والدها علاقة شقيتها نادية بأحد الأشخاص ولقاءها به في جنينة الأسماك، ومن كلمات فوزية الكوميدية والتي تعرضت للضرب بشكل مبرح من قبل فؤاد المهندس: «كان يوم أغبر لما اتجوزتك يا حنفي.. كان يوم منيل بستين نيلة»، و«بابا بابا.. وليكن في معلومك احذر هذه المنطقة».

مالي ومال الجواز كنت قاعدة هنومة متستتة

ومن الإفيهات الضاحكة بمسرحية سك على بناتك والتي تستخدمها الفتيات «كوميك» على السوشيال ميديا: «الله يقطع الجواز.. شحتفني في الشوارع، حسبي الله ونعم الوكيل يا حنفي يابن بديعة الهبلة»، «كان مالي ومال الجواز والنيلة والهباب ده.. كنت قاعدة هنومة متستتة على الآخر وقاعدة قدام التليفزيون وبسمع كوكو واوا».