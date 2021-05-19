رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية الطب

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، سير امتحانات الدراسات العليا بكلية الطب البشري، والتي تشمل ماجيستير جزء أول وثاني، ودكتوراه جزء أول وثاني، والتي جرت بمدرجات كلية التجارة، في الحرم الجامعي القديم، يرافقه الدكتور حسان النعماني، القائم بعمل عميد كلية الطب.

وقال الدكتور أحمد عزيز إن الجامعة تحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، من حيث التشديد على التهوية الجيدة داخل اللجان، وتوافر المطهرات والكمامات، وانتظام عمليات التعقيم داخل اللجان، قبل وبعد الامتحانات، إلى جانب الحفاظ على وجود مسافة كافية بين كل طالب وآخر، وتوفير غرف للعزل المؤقت في حالة ظهور أي حالات إصابة.

وقال الدكتور حسان النعماني إن الامتحانات بدأت يوم 17 أبريل الماضي، وتستمر حتى 24 مايو الجاري، مضيفاً أن عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحانات الدراسات العليا يبلغ 62 طالباً وطالبة، من 30 قسم بالكلية، وقد تم توزيعهم على 4 لجان خلال فترة واحدة.

يذكر أن لجنة الأزمات بجامعة سوهاج أعلنت اليوم الأربعاء، عن استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث ترأس الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، الاجتماع الدوري للجنة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور مصطفى عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والمحاسب أشرف القاضي، القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور حمدي سعد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور ياسر عبد الفتاح، مدير عام الشئون الادارية، واللواء حاتم صادق، مدير عام الأمن الجامعي، وسامية زايد، مدير عام المدن الجامعية، والدكتور ممدوح عصمت، مدير وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى الجامعي، والدكتورة إيمان سلامة، نائب مدير المستشفى الجامعي، ومدير إدارة شئون الطلاب المركزية.

وكلف رئيس الجامعة أعضاء لجنة إدارة الأزمات بتنفيذ توجيهات وزارة التعليم العالي في سبيل إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/ 2021، طبقاً للإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها أثناء تسكين الطلاب بمباني المدن الجامعية، وداخل اللجان الامتحانية.