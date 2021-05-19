كرم جبر يلتقي العاملين بالأعلى للإعلام ويثني على أدائهم «صور»

أثنى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ على أداء العاملين بالمجلس، موجها لهم الشكر على ما يقدمونه ويبذلونه من جهد لا يتوقف، لضمان ريادة المجلس وإتمام العمل على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال لقاء الكاتب الصحفي كرم جبر؛ بالعاملين بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ في إطار التهنئة بعيد الفطر المبارك.

وبحسب بيان مقتضب صادر عن المجلس منذ قليل، أعرب «جبر»، عن تقديره لحرص العاملين على تأدية عملهم بكفاءة وإتقان، مطالبًا كل العاملين، ببذل المزيد من الجهد والحفاظ على روح الفريق والعمل الجماعي للنهوض بالمجلس، «في ظل حرص القيادة السياسية على دعم العاملين في كافة القطاعات بالدولة» بحسب تعبيره.

وأهدى العاملون الكاتب الصحفي، هدية تذكارية تكريما وتقديرا لما يقدمه من جهد في سبيل رفعة المجلس.