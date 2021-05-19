هيئة المجتمعات العمرانية تطرح 44 فرصة استثمارية جديدة بـ15 مدينة 

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية بـ15 مدينة من المدن الجديدة، حيث تم طرح نحو 44 فرصة استثمارية بمدن جديدة خلال شهر مايو الجاري، وسيتم الإعلان عن موعد انعقاد جلسات المفاضلة الخاصة بتلك المدن على الموقع الرسمي للهيئة، في الأيام القليلة المقبلة.

ونشرت هيئة الاستثمار، هذه الفرص عبر موقعها، لافتة إلى أن هذه المشاريع في مدن جديدة في كل من القاهرة الجديدة، والعبور، والشروق، والشيخ زايد، والسادات، وبدر، وبني سويف الجديدة، والعاشر من رمضان، وغرب أسيوط، وأكتوبر الجديدة، ورشيد الجديدة، وتوشكى الجديدة.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة توقيع المتقدمين لهذه الفرص على كتيب إجراءات التخصيص لقطعة أرض، وإرفاقه بالطلب، وكذلك سيتم طباعة كتيب إجراءات التعامل على قطعة أرض بنظام مقابل الانتفاع والتوقيع عليه وإرفاقه بالطلب.

وحول جلسات المفاضلة، نوهت الهيئة إلى أنه بالإشارة إلى الطلبات المقدمة للتعامل على قطع الأراضي الخدمية والاستثمارية والصناعية المعلن عنها يرجى الإحاطة بأنه سيتم الإعلان عن موعد انعقاد جلسات المفاضلة الخاصة بتلك المدن على الموقع الرسمي للهيئة بعد اجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.

وكانت هيئة الاستثمار، أعلنت مؤخرا وجود فرص كبيرة للاستثمار في مجالات عدة بعدد كبير من محافظات مصر، حيث شملت هذه الفرص المجالات المهمة والمطلوبة للمستثمرين المصريين وغيرها، منها صناعة السيارات والأغذية

وما زالت الفرص الاستثمارية في مصر كثيرة وتبحث عن مستثمرين، إذ طرحت الهيئة العامة للاستثمار نحو 2760 فرصة استثمارية في عدة محافظات، منها فرص في المجال الصناعي والزراعي والخدمي.

ونشرت الهيئة هذه الفرص مؤخراً لحث المستثمرين المصريين والعرب والأجانب بمزايا والفرص المناسبة لهم في مصر، مع التعريف بأهمية هذه الاستثمارات خلال الفترة الحالية والمستقبلية، ومن ضمن هذه الفرص التي تمّ طرحها عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار، 350 فرصة في مجال الصناعات الكيماوية، و461 فرصة في الصناعات الهندسية والالكترونية، و24 فرصة في مجال صناعة السيارات، و468 فرصة في مجال الصناعات الغذائية.