محافظ جنوب سيناء يتابع موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً موسعاً اليوم الأربعاء، لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها بالمحافظة للعام المالي الجاري، والمقرر الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة.

المحافظ يستعرض موقف توريد سيارات ومعدات الطريق الدولي الجديد

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى مدن المحافظة، ومنها موقف توريد سيارات ومعدات الطريق الدولي الجديد، ومعدات مجالس المدن، وموقف طلبات التصالح على مخالفات البناء، ووجه المحافظ بإعداد قائمة خاصة بكل مدينة تتضمن إجمالي عدد طلبات التصالح بكل مدينة لمناقشتها.

وقال محافظ جنوب سيناء إنه يجري حالياً إنشاء سور خاص بالكورنيش بمدينة طور سيناء، بمنطقة حمام موسى، إضافة إلى إنشاء شبكة ري خاصة لري الجزيرة الوسطى بكافة طرق مدينة طور سيناء، ومحطة الصرف والطرد بقرية «الجبيل»، تحت إشراف وتنفيذ جهاز تعمير سيناء.

المحافظ يوجه بسرعة الانتهاء من بعض المشروعات

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تنفيذ مزرعتي «الحمة» برأس سدر، و«الرملة» بمدينة أبوزنيمة، وتوصيل التيار الكهرباء من نويبع إلى «وادي سعال» بمدينة سانت كاترين، لإنارة 9 تجمعات بدوية.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال معالجة مخاطر هضبة أم السيد بشرم الشيخ، واستكمال المرحلة الثانية لإنشاء مزرعة 30 يونيو السمكية، والمنحل، ومعصرة الزيتون، في مدينتي رأس سدر وأبوزنيمة، وإنارة 15 تجمع بدوي بمدينة أبوزنيمة، استعداداً لافتتاحها في 30 يونيو المقبل.

المحافظ يتابع موقف التنفيذي بمدفن النفايات بمدينة طور سيناء

كما ناقش المحافظ، خلال الاجتماع، موقف التنفيذ بمدفن النفايات بمدينة طور سيناء، والذي جرى التعاقد عليه بمعرفة وزارة التنمية المحلية، وتابع مراحل التنفيذ بمشروعات تطوير المجزر الآلي، ومجزر الدواجن، التي يجري تنفيذها تحت إشراف مديرية الطب البيطري ومجلس مدينة طور سيناء.

كما جرى مناقشة موقف ساحة الانتظار بالسوق الحضري في مدينة طور سيناء، وناقش المحافظ تجهيز أماكن الخدمات للتجمعات التنموية في عدد 7 تجمعات، مع مديريات الصحة والتربية والتعليم والأبنية التعليمية والشباب والرياضة والأوقاف والكهرباء.

حضر الاجتماع كل من اللواء أيمن محمد الشريف، السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح، ورؤساء المدن، وعدد من مديري إدارات الديوان العام، والمديريات المعنية بمناقشة المشروعات.