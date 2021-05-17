المجلس المصري لأطباء من أجل السلام ينظم قوافل طبية لمدن جنوب سيناء

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، عن إطلاق قوافل طبية خلال الفترة من 26 وحتى 28 مايو الجاري لتقديم الخدمات الطبية لمواطني جنوب سيناء.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن هذه القوافل تابعة للمجلس المصري لأطباء من أجل السلام، ومن المقرر أن تضم هذه القوافل كافة التخصصات الطبية.

اطلاق قافلة طبية بمدن دهب نويبع وطابا

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح له اليوم الإثنين، أنه سيجري إطلاق أول قافلة طبية بمدينة دهب خلال الفترة من 26 وحتى 28 من شهر مايو الجاري بمستشفى دهب العام، والوحدة الصحية بالعصلة، كما ستتواجد القافلة بمدن نويبع وطابا خلال الفترة من 29 إلى 30 مايو الجاري.

القافلة تضم 7 تخصصات طبية مختلفة

وأشار وكيل الوزارة أن القافلة تضم 7 تخصصات طبية مختلفة وهي «أمراض الباطنة والغدد الصماء، طب وجراحة العيون، طب وجراحة العظام، الأمراض الجلدية والتناسلية، طب الأطفال، أمراض الأنف والأذن والحنجرة»، وسوف يجرى الكشف وصرف العلاج بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لعمليات جراحية إلى المستشفيات المتعاقد معها بالقاهرة .

قافلة طبية الى المركز الطبي بمدينة أبو زنيمه ضمن مبادرة حياة كريمة

وأكد وكيل الوزارة على استمرار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، وتحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة والسكان حيث ستنطلق قافلة طبية مجانية إلى المركز الطبي بمدينة أبو زنيمه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 18 ، 19 مايو الجاري، وتضم القافلة تخصصات الباطنة والجراحة والأطفال والجلدية والنساء والولادة والأنف والأذن والأسنان كما توجد عيادة تنظيم الأسرة، ويوجد معمل تحاليل لا جراء التحاليل الطبية مجاناً ويوجد أيضا صيدلية لصرف العلاج بالمجان .