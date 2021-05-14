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محافظ جنوب سيناء يؤدي واجب العزاء في كبير مشايخ شرم الشيخ

كتب:

حماده الشوادفي
10:30 م | الجمعة 14 مايو 2021
العزاء

العزاء

أدى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، واجب العزاء في الشيخ محنا جبلي المزيني، كبير مشايخ قبيلة المزينة، بمدينة شرم الشيخ وخليج العقبة، الذي وافته المنية، أمس أول أيام عيد الفطر المبارك، وسط إجراءات وقائية وتدابير احترازية مشددة، لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد.

ورافق المحافظ  اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح، والعميد أحمد فتحي، مدير مرور جنوب سيناء، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

المحافظ ينعى كبير مشايخ قبيلة المزينة

ونعى محافظ جنوب سيناء، والقيادات التنفيذية والمشايخ وعواقل البدو، وسكان شرم الشيخ والعاملين بالقطاع السياحي، الشيخ محنا كبير مشايخ قبيلة المزينة.

وشيعت جنازة الشيخ محنا من مسجد المصطفى بمدينة شرم الشيخ، ودفن في مقابر المزينة بوادي الخريزة بالقرب من محمية نبق، بحضور عدد من القيادات التنفيذية، ومشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء، وعدد من العاملين بالقطاع السياحي، لما يتمتع به كبير مشايخ المزينة من شعبية.

يشار إلى أن الشيخ محنا جبلي المزيني كبير مشايخ قبيلة المزينة، من أقدم مشايخ الحكومة بجنوب سيناء، وشيخ رسمي لقبيلة المزينة بشرم الشيخ.

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