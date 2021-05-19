بث مباشر.. قرارات حكومية جديدة بشأن مواجهة فيروس كورونا

قدمت بوابة الوطن، بثا مباشرا حول قرارات مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الذي عقدته لجنة مكافحة فيروس كورونا، لبحث الإجراءات التي تم فرضها خلال الأسبوعين الماضيين.

وأعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، 6 قرارات جديدة جاءت كالآتي:

1- الاستمرار في تطبيق القرارات السابقة الصادرة عن اللجنة حتى نهاية شهر مايو، عدا بند واحد.

2- قررت الحكومة إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، بإجراءات احترازية.

3- شدد رئيس الوزراء على تطبيق قرارات خفض أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

4- التوسع في البرنامج القومي للتطعيم باللقاحات للعاملين في كل المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية.

5- التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحسم في أعمال الامتحانات المقرر إجراؤها.

6- السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط، على أن يجري استكمال العملية التعليمية بهذا العام الدراسي «أون لاين» بداية من شهر يونيو.