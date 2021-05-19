تعرف على قرارات مجلس الوزراء اليوم.. منها الحد الأدنى للأجور

وافق مجلس الوزراء ظهر اليوم الأربعاء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على العديد من القرارت الجديدة، وتستعرض «الوطن» لكافة المواطنين والموظفين أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم.

أهم قرارات مجلس الوزراء اليوم

- الموافقة على إنشاء جامعة خاصة تحت اسم «جامعة الابتكار»، وستكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة مقرها مدينة العاشر من رمضان، بحيث لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، وتهدف الجامعة إلى رفع مستوى كل من التعليم والبحث العلمي، مع توفير التخصصات العلمية من أجل إعداد الفنيين والمتخصصين والخبراء في مختلف المجالات.

- الموافقة على مشروع قرار فيما يخص الحد الأدنى للأجور تجاه الموظفين والعاملين فى كل من أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

- موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع شركتين متخصصتين فى كل من الخدمات البيئية المتكاملة وتدوير المخلفات، من أجل تقديم الخدمات الآتية: «الجمع والنقل مع نظافة الشوارع والمرافق العامة من جميع المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في المنطقتين الغربية والشرقية».

- موافقة مجلس الوزراء للمنوفية على أن تتصرف في قطعة أرض بالبيع من أجل إنشاء مصنع «شنط بلاستيك صديقة للبيئة».

- الموافقة على إنشاء فرع جامعة السويس في أبورديس، يضم الفرع عدد 4 كليات.

«لجنة كورونا» تُصدر قرارات جديدة

في سياق متصل، كانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدرت اليوم العديد من القرارات الجديدة، ويأتي أبرزها كالتالي:

- الاستمرار في تطبيق كافة القرارات السابقة التي صدرت من خلال اللجنة وحتى نهاية شهر مايو، ماعدا بند واحد.

- إعادة فتح كل من الحدائق والمتنزهات مع الشواطئ العامة، وذلك بإجراءات احترازية.

- تطبيق قرارات تخفيض أعداد العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة.

- التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أعمال الامتحانات القادمة بمنتهى الحسم.

- السماح بحضور الطلاب في المدارس الدولية حتى نهاية الشهر الجاري، بحيث تستكمل العملية التعليمية للعام الدراسي «أون لاين» وذلك بداية من شهر يونيو المقبل.