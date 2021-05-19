إيمان فريد الديب.. سر غياب المحامي الشهير عن جنازة ابنته

شيعت منذ قليل، جنازة الدكتورة إيمان فريد الديب، ابنة المحامي المعروف فريد الديب، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد إلى مقابر العائلة بمحافظة الجيزة وسط حضور عدد من الأقارب والمعارف.

غياب فريد الديب

وغاب المحامي الشهير فريد الديب عن جنازة ابنته ايمان، حيث أكد مصدر مقرب من الأسرة أن المحامي الشهير تغيب بسبب الخوف عليه من الإصابة بفيروس كورونا خاصة أن مناعته ضعيفة بسبب تقدمه في العمر.

غياب تامر عبد المنعم

كما تغيب الفنان تامر عبد المنعم، وهو طليق شقيقة الراحلة إيمان فريد الديب بسبب ظروفه الطارئة حيث إنه لديه ارتباط في دبي، ولم يتمكن من العودة إلى القاهرة.

وتوفيت الدكتورة إيمان فريد الديب، صباح اليوم، داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة متأثرة بإصاباتها بفيروس كورونا المستجد بعد أكثر من 10 أيام من محاولات إنقاذها لكن المحاولات باءت بالفشل.

وسادت حالة من الحزن وسط طلاب كلية الحقوق وعدد من الطلاب الذين تتلمذوا على يد الدكتورة الراحلة حيث تحولت صفحاتهم إلى سرادق عزاء مفتوح ودعاء لها بالرحمة والمغفرة بسبب سيرتها الحسنة.

إيمان فريد الديب هي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، من مواليد 1971، وتبلغ من العمر 50 عامًا.

وتخرجت الراحلة في كلية الحقوق جامعة القاهرة تخصص قانون دولي، وحصلت على درجة الدكتوراة من الجامعة في عام 2007، عن تخصص الآداب والعلوم الإنسانية «متفرقات».

كما ألفت العديد من الكتب في مجال القانون لدراستها ومجال عملها، وشقيقتها حنان طليقة الفنان تامر عبد المنعم.

وجاءت وفاة نجلة فريد الديب بعد أيام من وفاة الدكتور صبري السنوسي عميد حقوق القاهرة، الذي وافته المنية يوم 6 مايو الجاري على أثر إصابته بفيروس كورونا.