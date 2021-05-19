نيويورك تايمز: الرئيس الأمريكي أوصل رسالة لنتنياهو أقوى من المعلنة

لأول مرة منذ بدء قصف غزة قبل 9 أيام، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع «تهدئة كبيرة» لما وصفه بالعنف بين إسرائيل وحماس اليوم، من أجل وضع الجانبين على طريق وقف إطلاق النار، وسط أنباء عن تغير لهجة الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن: الزعيمين أجريا خلال مكالمة هاتفية، مناقشة مفصلة حول حالة الأحداث في غزة، وتقدم الاحتلال الإسرائيلي في إضعاف قدرات حماس، والجهود الدبلوماسية المستمرة من قبل حكومات المنطقة والولايات المتحدة، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وخلال المكالمة، أبلغ بايدن رئيس الوزراء (الإسرائيلي) أنه يتوقع تهدئة كبيرة اليوم، على طريق وقف إطلاق النار.

وهذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها بايدن موعدا يرغب فيه برؤية انخفاض في العنف المستمر في الشرق الأوسط، منذ أكثر من أسبوع، والذي أدى إلى استشهاد مدنيين فلسطينيين ومقتل إسرائيليين.

ورغم إبداء الرئيس الأمريكي، في العلن، دعمه الكامل لسياسة نتنياهو تجاه الفلسطينيين، فإن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت، في وقت سابق، إن بايدن حمل رسالة خاصة مغايرة لنتنياهو.

وقالت الصحيفة إن رسالة الرئيس الأمريكي التي أوصلها إلى نتنياهو في مكالمة هاتفية يوم الاثنين «أقوى مما هو معلن»، حيث حذره من أنه لن يكون بوسعه لفترة طويلة تحمل الضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي والكونجرس على إسرائيل، للمطالبة بالتهدئة ووقف التصعيد.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين على دراية بالمكالمة، أن الرسالة الخاصة التي نقلها بايدن لمحت إلى حد زمني لقدرته على توفير غطاء دبلوماسي لنهج إسرائيل.