قرارات مجلس الوزراء اليوم عن التعليم.. تطعيم مشرفي امتحانات الثانوية

تطعيم المعلمين المشرفين على امتحانات الثانوية العامة 2021 من لقاح كورونا، كانت أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم بخصوص التعليم، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على التوسع في الفئة المستفيدة من التطعيم لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على الطلاب والمعلمين، وذلك بحسب ما كشفته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، في اجتماع الحكومة.

قرارات مجلس الوزراء اليوم بخصوص التعليم: استكمال حضور طلاب المدارس الدولية حتى نهاية مايو

واشتملت قرارات مجلس الوزراء اليوم بخصوص التعليم، على تشديد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية الصارمة، بالتزامن مع عقد الإمتحانات، لافته إلى السماح لطلاب المدارس الدولية بالحضور حتى نهاية شهر مايو فقط، موضحة أنه سيتم استكمال شرح المقررات الدراسية، لهذا العام «أون لاين» اعتبارا من شهر يونيو.

قرارات مجلس الوزراء اليوم بخصوص التعليم: إستكمال الدراسة أون لاين للمدارس الدولية

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن الوزارة ستعمل على تنفيذ قرار تطعيم مشرفي امتحانات الثانوية العامة، موضحاً أن أي أسئلة تتعلق بآلية التطعيم أو الحصول على اللقاح سيتم توضيحها فيما بعد.

وفي سياق منفصل، كثفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة التجريبية في نهاية شهر مايو وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه سيتم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بينهم.

«التعليم»: تنسيق كامل مع المديريات في مختلف المحافظات الجمهورية بشأن الإمتحانات

وأوضحت الوزراة، أن الإمتحانات التجريبية لشهر مايو تعتبر البروفة الثانية لامتحانات الثانوية العامة التي سيتم عقدها4 يوليو المقبل، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أنه يجب على الطلاب حضور الامتحانات.

وتابعت أنه سيتم التنسيق الكامل مع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف محافظات الجمهورية بشأن الإمتحانات والاستعداد لها، لافته إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الإمتحانات النهائية في نهاية مايو الجاري.