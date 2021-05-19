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أخر قرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم: حد أدنى للأجور.. واستمرار «الغلق»

كتب:

محمد مجدي
06:06 م | الأربعاء 19 مايو 2021
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعين هامين للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، والاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وهما الاجتماعين اللذين انتهيا بقرارات هامة للجنة والمجلس.

وتستعرض «الوطن» في النقاط الآتية، آخر قرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم.

آخر قرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم

1- وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بالحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لإنشاء فرع جامعة السويس في مدينة أبو رديس بجنوب سيناء.

3- وافق المجلس على بيع أراضي لشاغليها والمقيمين عليها من حسني النية برأس البر.

4- وافقت الحكومة، على شراء أجهزة لصالح كلية العلوم بجامعة عين شمس.

5- أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر لهيئة نظافة القاهرة، للتعاقد مع شركتين لجمع ونقل ونظافة الشوارع في المنطقتين الغربية والشرقية.

6- أعطى المجلس موافقته على صدور قرار بتبديل ديون الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأراضي لصالح بنك الاستثمار القومي.

7- اعتمد المجلس طلب محافظة المنوفية، ببيع أرض في شبين الكوم لإحدى المواطنات.

8- وافق المجلس على قواعد الاستيراد والتصدير للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

قرارات اللجنة العليا لأزمة كورونا

1- الاستمرار في غلق المحال 9 مساءً، وكذلك النوادي الشعبية والرياضية والسينمات والمسارح.

2- فتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات بإجراءات احترازية اعتباراً من يوم السبت المقبل.

3- أكد رئيس الوزراء استمرار خفض أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

4- وجه رئيس الوزراء بالتوسع في تطعيم العاملين بالمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية.

5- أكدت اللجنة على الحسم في تطبيق الإجراءات الاحترازية في الامتحانات المقررة.

6- استكمال التعليم في المدارس الدولية أون لاين عن بعد بداية من شهر يونيو.

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