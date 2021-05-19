أخر قرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم: حد أدنى للأجور.. واستمرار «الغلق»

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعين هامين للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، والاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وهما الاجتماعين اللذين انتهيا بقرارات هامة للجنة والمجلس.

وتستعرض «الوطن» في النقاط الآتية، آخر قرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم.

آخر قرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم

1- وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بالحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لإنشاء فرع جامعة السويس في مدينة أبو رديس بجنوب سيناء.

3- وافق المجلس على بيع أراضي لشاغليها والمقيمين عليها من حسني النية برأس البر.

4- وافقت الحكومة، على شراء أجهزة لصالح كلية العلوم بجامعة عين شمس.

5- أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر لهيئة نظافة القاهرة، للتعاقد مع شركتين لجمع ونقل ونظافة الشوارع في المنطقتين الغربية والشرقية.

6- أعطى المجلس موافقته على صدور قرار بتبديل ديون الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأراضي لصالح بنك الاستثمار القومي.

7- اعتمد المجلس طلب محافظة المنوفية، ببيع أرض في شبين الكوم لإحدى المواطنات.

8- وافق المجلس على قواعد الاستيراد والتصدير للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

قرارات اللجنة العليا لأزمة كورونا

1- الاستمرار في غلق المحال 9 مساءً، وكذلك النوادي الشعبية والرياضية والسينمات والمسارح.

2- فتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات بإجراءات احترازية اعتباراً من يوم السبت المقبل.

3- أكد رئيس الوزراء استمرار خفض أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

4- وجه رئيس الوزراء بالتوسع في تطعيم العاملين بالمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية.

5- أكدت اللجنة على الحسم في تطبيق الإجراءات الاحترازية في الامتحانات المقررة.

6- استكمال التعليم في المدارس الدولية أون لاين عن بعد بداية من شهر يونيو.