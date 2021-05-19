أخر قرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم: حد أدنى للأجور.. واستمرار «الغلق»
كتب:
محمد مجدي
06:06 م | الأربعاء 19 مايو 2021
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعين هامين للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، والاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وهما الاجتماعين اللذين انتهيا بقرارات هامة للجنة والمجلس.
وتستعرض «الوطن» في النقاط الآتية، آخر قرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم.
آخر قرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم
1- وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بالحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لإنشاء فرع جامعة السويس في مدينة أبو رديس بجنوب سيناء.
3- وافق المجلس على بيع أراضي لشاغليها والمقيمين عليها من حسني النية برأس البر.
4- وافقت الحكومة، على شراء أجهزة لصالح كلية العلوم بجامعة عين شمس.
5- أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر لهيئة نظافة القاهرة، للتعاقد مع شركتين لجمع ونقل ونظافة الشوارع في المنطقتين الغربية والشرقية.
6- أعطى المجلس موافقته على صدور قرار بتبديل ديون الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأراضي لصالح بنك الاستثمار القومي.
7- اعتمد المجلس طلب محافظة المنوفية، ببيع أرض في شبين الكوم لإحدى المواطنات.
8- وافق المجلس على قواعد الاستيراد والتصدير للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
قرارات اللجنة العليا لأزمة كورونا
1- الاستمرار في غلق المحال 9 مساءً، وكذلك النوادي الشعبية والرياضية والسينمات والمسارح.
2- فتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات بإجراءات احترازية اعتباراً من يوم السبت المقبل.
3- أكد رئيس الوزراء استمرار خفض أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
4- وجه رئيس الوزراء بالتوسع في تطعيم العاملين بالمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية.
5- أكدت اللجنة على الحسم في تطبيق الإجراءات الاحترازية في الامتحانات المقررة.
6- استكمال التعليم في المدارس الدولية أون لاين عن بعد بداية من شهر يونيو.