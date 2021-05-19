كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021، موضحا أنه سيتم الإعلان عن جدول الامتحانات خلال أيام، لافتا إلى أن الوزارة كثفت من الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2021، التي تعقد إلكترونية على التابلت في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، مع مراعاة تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «شوقي» في تصريحات سابقة له، أن امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 ستعقد إلكترونياً في لجان مراقبة جيدا، موضحا أنه سيتم السماح للطلاب بدخول الامتحانات بالكتاب المدرسي أو صورة منه، مشدداً على ضرورة عدم كتابة أي معلومات على الكتاب المدرسي قبل دخول الامتحانات.

إعلان جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 خلال أيام

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بامتحانات الصف الثالث الثانوي 2021، في نهاية شهر مايو الجاري، مؤكداً أنه سيتم عقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة في نهاية هذا الشهر، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت في التنسيق مع الجهات المعنية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، واستخدام تقنيات جديدة لمنع الغش وتسريب الامتحانات.

إعلان تفاصيل امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 نهاية مايو

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أنه سيتم الإعلان عن الحلول التي ستتبعها الوزارة في حالة مواجهة الطلاب أي مشكلات تتعلق بالنواحي التقنية في التابلت، لافتاً إلى أنه سيتم عقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي، ورقياً في لجان مؤمنة جيداً في شهر يونيو المقبل.

وفي سياق منفصل، كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات، أن امتحانات طلاب صفوف النقل التكميلية، تمت حتى الآن دون أي مشكلات، وأوضحت أنه سيتم تصحيح الامتحانات أولا بأول لإعلان نتيجتها فور الانتهاء من عقدها.

وأكد محمد عبدالتواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أن الامتحانات تمت حتى الآن دون أي مشكلات، موضحاً أن الطلاب لم يبدوا أي شكاوي على نوعية الأسئلة.