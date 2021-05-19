ما موقف طالب 3 إعدادي المصاب بكورونا من الامتحانات؟.. التعليم تجيب

أكد ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بمحافظة الجيزة، أنه سيجري عقد امتحان دور ثانٍ للطالب الذي يتغيب بعذر قهري بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، موضحاً أنه لم تظهر أي قرارات حتى الآن بشأن احتساب امتحانات الدور الثاني بنفس درجات امتحانات شهر يوينو.

وأضاف «شعبان» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا توجد امتحانات تكميلية لطلاب الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، موضحا أنه سيجري عقد الامتحانات في شهر يونيو المقبل، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتابع، أنه سيجري توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بينهم، موضحا أنه سيجري قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل دخول اللجان الامتحانية، مشددا على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات.

وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أنه سيجري عقد امتحان دور ثانٍ لطالب الشهادة الإعدادية الذي سيتخلف عن امتحانات شهر يونيو المقبل، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، مع مراعاة تقديم ما يثبت إصابته بفيروس كورونا، موضحاً أن الامتحانات ستعقد ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.

التعليم: احتساب مجموع الطالب من درجات الفصل الدراسي الثاني فقط

وفي سياق متصل، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الشهادة الإعدادية ستعقد في لجان مؤمنة جيداً، وكل مادة بمفردها، موضحة أنه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية، لافته إلى أنه سيتم احتساب مجموع الطالب من درجات الفصل الدراسي الثاني فقط.

وأضافت الوزارة، أن الامتحانات ستعقد تحت إشراف كل مديرية، مؤكدة أنه يجب على جميع مديريات التعليم الإلتزام بإعلان جدول امتحانات الشهادة الإعدادية والاستعداد لعقد الامتحانات، بالإضافة إلى التأكيد على جميع المدارس بضرورة تطبيق الإجراءت الاحترازية في اللجان الامتحانية، لافته إلى أن إعلان نتيجة الامتحانات سيتم من خلال مديريات التعليم، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية، لافته إلى أن الامتحانات تعقد على مستوى كل مديرية.