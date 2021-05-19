«النقد الدولي»: الاقتصاد المصري قوي وأداء القاهرة في أزمة كورونا نموذجي

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجييفا، إنها التقت مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وناقشت معه أحوال الاقتصاد المصري، والإفريقي بشكل عام، وكيف يمكن للصندوق أن يكون أداة حقيقية وفعالة في مساعدة هذه الدول، خاصة أن أداء مصر يعتبر نموذجا ناجحا في ظل ما عانت منه الدول في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأضافت «جيورجييفا»، في مقابلة مع قناة «Extra News» الفضائية، الأربعاء، أن الاقتصاد المصري يقوم على أسس قوية ومتينة، لافتة إلى أنهم ناقشوا دور الصندوق في دعم الدول الأفريقية في مجال البنية التحتية والاجتماعية، لإتاحة المزيد من الفرص لسكان القارة، وأيضا ناقشا المزيد من الإصلاحات لتطبيقها، وهنأت السيسي على النجاح الذي حققته مصر.

وتابعت: «توقفنا أيضا عند دور القطاع الخاص في عالم أصبح نشاطا، حيث يوفر القطاع القدرة على المرونة والتطوير وتغيير الظروف».

ولفتت إلى أن القادة الأفارقة طالبوا بالإسراع في توفير اللقاح الطبي لكل الناس بطريقة عادلة، من أجل مستقبل أفضل، حيث تواجه تواجه إفريقيا وقتا صعبا للغاية، والسنة الماضية كانت الأسوأ على المستوى الإفريقي، حيث كان معدل الناتج الإجمالي 1.9%، وهذا العام يتوقع أن تصل إلى 2.3%، بينما يصل معدل الناتج الإجمالي في العالم إلى 6%، مشددة على أن هذا ليس كافيا لقارة شابة مثل إفريقيا تحتاج إلى الاستثمار والدعم ومواصلة الإصلاحات لتقوية الاقتصادات.

وكشفت أن أهم ما خرجت به القمة أمران، أولهما الدعم بـ650 مليار دولار من خلال زيادة احتياطات وقدرة صندوق النقد الدولي على الإقراض، ومنها ستحصل إفريقيا وحدها على 33 مليار دولار، وسوف تذهب هذه الأموال مباشرة إلى الخزانات دون زيادة في مستوى الديون، وأيضا محاولة رفع الموارد المالية لإفريقيا، وثانيا هو مناقشة حول القطاع الخاص وكيف يمكن أن يحرك اقتصاديات إفريقيا، حيث إن العالم يعيش في وقت صعب، ويجب على الجميع التضامن.