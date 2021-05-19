توقعات بموعد انخفاض أعداد مصابي كورونا عن الألف يوميا

مر نحو شهر تخطت خلاله مصر حاجز تسجيل أكثر من ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» يوميًا، وعلى الرغم من انتهاء فترة شهر رمضان وعيد الفطر، وتشديد الحكومة على الإجراءات الاحترازية، وفرض مواعيد للغلق، إلا أن أعداد الإصابات لم تنخفض عن هذا الحد.

ويوضح أطباء متخصصون أسباب عدم انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا عن ألف مصاب يوميًَا، في حديثهم مع «الوطن».

بدران: تقاعس الإجراءات الاحترازية السبب

الدكتور مجدي بدران، استشاري الأمراض الصدرية، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، يوضح أسباب استقرار أعداد المصابين بكورونا عند أكثر من ألف إصابة يوميًا، قائلا إن الموجة الثالثة لـ«كوفيد 19» تندلع فى مصر منذ بداية شهر إبريل، ولكنها تحت السيطرة حتى الآن، إلا أن هناك تقاعسا عن تطبيق التدابير الوقائية اللازمة للوقاية من الفيروس بالرغم من التحذيرات اليومية.

وأضاف «بدران»، أن تصاعد منحنى فيروس كورونا ترجمة لما حدث فى رمضان وعيد الفطر من تقاعس جماهيرى تمثل فى غياب الكمامة فى الأماكن العامة، وعدم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى، وغسل الأيدي، لافتًا إلى أن هناك زيادة في أرقام الإصابات المعلنة من جانب وزارة الصحة وغير المعلنة، وكذلك زيادة في الحالات التي تحتاج دخول المستشفيات، وتحتاج لأجهزة تنفس صناعي ورعايات مركزة.

وأشار إلى أن تفاعل المواطنين مع جهود الحكومة بشكل عاجل هو المتحكم في انخفاض أعداد إصابات فيروس كورونا، وذلك باتباع الإجراءات الاحترازية من غسل الأيدي بالماء والصابون لما لا يقل عن 20 ثانية قبل لمس الأنف، أو الفم، أو العين، أو بعد لمس الأسطح، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة الطبية خارج المنزل.

موعد انخفاض إصابات كورونا عن الألف يوميا

وأوضح الدكتور حسنى سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية بكلية طب قصر العينى، أن سبب استقرار أعداد الإصابات بفيروس كورونا عند ما يزيد على الألف إصابة يوميًا، الأشخاص الذين أصيبوا خلال شهر رمضان، وذلك لأنهم ما زالوا في فترة حضانة الفيروس.

ولفت «سلامة»، إلى أن فترة حضانة «كوفيد 19» تتراوح ما بين 14 إلى 28 يومًا، وبعد انتهاء هذه الفترة من المتوقع حدوث انخفاض في المنحنى الوبائي للفيروس المستجد، مضيفًا أن ذلك قد يحدث بعد مرور أسبوعين، أي في النصف الأول من شهر يونيو.