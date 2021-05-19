مستشار الرئيس: أعداد إصابات كورونا بدأت تقل «فيديو»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، تناقش الموضوع بحكمة وطريقة علمية، وتتابع الموقف الصحي، لاتخاذ قرارات موضوعية ومؤثرة ومهمة، مشيرا إلى أن نتيجة القرارات السابقة كانت جيدة، والأعداد المصابة بدأت تقل بالفعل، موضحا أن الأعداد المعلنة جزء من الحالات على أرض الواقع.

وأضاف «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، الأربعاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن سبب مد فترة الإجراءات الاحترازية هو النتيجة الإيجابية التي حدثت الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مصر لا يوجد بها إغلاق كامل، والجميع يمارس حياته بشكل طبيعي، والإغلاق لبعض الوقت للصالح العام، ولكن كل شخص لديه مساحة لتأدية مصالحه بصورة كاملة.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن القرارات الجديدة بها انفراجة في الحدائق العامة والمنتزهات، معربا عن أمله في أن يستمتع المواطنون بالأماكن المفتوحة ولكن بضوابط وإجراءات احترازية، مشددا على أن هذه الإجراءات لصالح المواطن وتنعكس عليه إيجابيا، مشيرا إلى أن بعض الدول يوجد بها إغلاق كامل ولكن مصر لا يوجد بها هذا الأمر.

هذا، وأعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، 6 قرارات جديدة جاءت كالآتي:

1- الاستمرار في تطبيق القرارات السابقة الصادرة عن اللجنة حتى نهاية شهر مايو، عدا بند واحد.

2- قررت الحكومة إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، بإجراءات احترازية.

3- شدد رئيس الوزراء على تطبيق قرارات خفض أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

4- التوسع في البرنامج القومي للتطعيم باللقاحات للعاملين في كل المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية.

5- التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحسم في أعمال الامتحانات المقرر إجراؤها.

6- السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط، على أن يجري استكمال العملية التعليمية بهذا العام الدراسي «أون لاين» بداية من شهر يونيو.