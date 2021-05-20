الجامعات تعطي الكليات حرية تحديد نمط إجراء امتحانات الترم الثاني 

كشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة عن بدء الاستعداد لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات للعام الجامعي الجاري 2021، وفقا لمنظومة التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحين أن المجلس الأعلي للجامعات أتاح للكليات حرية اختيار نمط وآليات تنفيذ الامتحانات، وفقا لمنظومة التعليم الهجين، بما يتماشي مع إمكانياتها وقدراتها، سواء حضوريا بالنظام التقليدي الورقي، أو حضوريا الكترونيا بنظام البابل شيت أو التابلت، وكذلك إلكترونيا من خلال المنصات التعليمية المختلفة.

الامتحانات حضوريا «ورقيا أو الكترونيا» أو الكترونيا بنظام التعليم عن بعد عبر المنصات التعليمية

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن للكليات الحرية في اختيار آليات ونمط الامتحانات للفصل الدراسي الثاني، وفقا لإمكانياتها وقدراتها التي تؤهلها للتنفيذ، مشددا على تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، خلال فترة الامتحانات، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامة لجميع منتسبي الجامعة.

وأضاف «نجم» في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، أن الدراسة منتظمة حاليا بمختلف كليات الجامعة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، منوها إلى أنها تتم وفقا لمنظومة التعليم الهجين، مع التشديد على اكتمال المقرارت الدراسة قبل انتهاء الفصل الدراسي الثاني، وانطلاق أعمال الامتحانات.

عبيد: الجامعة مستعدة لإجراء الامتحانات تحت أي ظرف

وأوضح الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، أن الجامعة مستعدة لاجراء الامتحانات تحت أي ظرف، لافتا إلى أن البنية التحتية لها تؤهلها لذلك، مشيرا إلى أنه ستجرى الامتحانات للفصل الدراسي الثاني وفقا لإمكانيات وقدرات الكليات، مع المحافظة علي متطلبات وجودة العملية التعليمية، بما يتماشي مع رؤية المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وأضاف «صالح» أنه جرى التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الجميع، مؤكدا أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستكون حضوريا أو الكترونيا وفقا لإمكانيات الكليات.