«جامعات»: يحق للطالب البقاء بالمدينة الجامعية «الفصل الدراسى الثانى»

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أن الدراسة بالفصل الدراسة الثاني مستمرة وفقاً لمنظومة التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، فضلا عن التوسع في نظام التعليم عن بعد، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح رؤساء الجامعات: أنه يحق للطلاب الإقامة في المدن الجامعية أسبوعياً طوال فترة الفصل الدراسي الثاني، خاصة وقت تقليل عدد ساعات حضور الطلاب بالجامعات في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الإقامة لطلاب المدن الجامعية لمختلف الكليات مستمرة حتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني كاملاً، موضحاً أنه يحق للطلاب الإقامة طوال أيام الأسبوع فترة تقليل عدد ساعات الحضور يومياً إلى الجامعة والتوسع نحو الدراسة أون لاين، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية كاملة للوقاية من الفيروس.

الجامعات: التشديد على إرتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة

وأضاف رئيس جامعة حلوان: أن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني مستمرة وفقاً لمنظومة التعليم الهجين، الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي و التعليم عن بعد، مع التوسع في الدراسة أون لاين واقتصار الحضور إلي الجامعة للكليات ذات الطبيعية العملية.

ومن جهته، قال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إن هناك استعدادات على أعلى مستوى بجميع قطاعات الجامعة تحسباً لأي أزمات تتعلق بأزمة كورونا خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه جرى التوسع فى نظام التعليم عن بعد، «اون لاين»، مع التشديد على تقليل ساعات الحضور بالمحاضرات للطلاب بالجامعة أثناء الفصل الدراسي الثاني.

وتابع: «أنه يحق لطلاب المدن الجامعية البقاء خلال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية التي تمنع تفشي المرض مع التشديد على إرتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة و المدن الجامعية».