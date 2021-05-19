الحكومة تقر الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة: 2400 جنيه لـ«الدرجة السادسة».. و8400 لـ«الممتازة»

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأسبوعى، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى لإجمالى الأجر الشهرى الذى يستحقه الموظف أو العامل، بدءاً من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8400 جنيه، و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و3120 جنيهاً للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و2880 جنيهاً للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، و2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة الابتكار»، وعلى تعاقد محافظة القاهرة، ممثلةً فى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، مع شركتين متخصصتين فى الخدمات البيئية المتكاملة وتدوير المخلفات، لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة فى كل من المنطقتين الغربية والشرقية.

وأعطى «المجلس» الضوء الأخضر للتصرف بالبيع لشاغلى بعض قطع الأراضى والمقيمين عليها من «حسنى النية»، والتى تدخل ضمن أراضى الـ (76) فداناً الكائنة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، ووافق على استصدار قرار بتسجيل الأراضى محل مبادلة المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومى طرف الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، وعلى القواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، بعد التوافق عليها مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائى على مستوى المحافظات، ومعدل التغير فى أعداد الإصابات الأسبوعى، وما يتعلق بنسب إشغال أجهزة التنفس على مستوى الجمهورية.

وتطرقت الوزيرة إلى الوضع الوبائى العالمى، وإجراءات الحجر الصحى المتخذة للتعامل مع الرحلات القادمة من عدد من الدول سواء الجوية أو البحرية المباشرة منها أو غير المباشرة، مشيرة إلى الخطوات التى اتخذتها بعض الدول تخفيفاً للإجراءات الاحترازية، كفترة للتقييم والنظر فى مدى استمرار الغلق، وعلاقة ذلك بتزايد أعداد المصابين بالفيروس.

«زايد»: ننتظر وصول 500 ألف جرعة من «سينوفارم» ومليون من «سينوفاك» والمادة الخام اللازمة لتصنيع 2 مليون جرعة في مصر

وأطلعت وزيرة الصحة مجلس الوزراء على الموقف الحالى لتعاقد وتوريد لقاحات فيروس كورونا، ومنها لقاح «سينوفارم»، ولقاح «أسترازينيكا»، ولقاح «سينوفاك»، مشيرة إلى الكميات التى وصلت حتى الآن، وما هو متوقع وصوله خلال الفترة المقبلة، حيث من المنتظر وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» الصينى خلال أيام ليصبح إجمالى ما وصل من هذا اللقاح 2.580.400 جرعة، بجانب وصول 1.9 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» عبر «كوفاكس» خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم، ليصل إجمالى المتوافر من هذا اللقاح 5.253.600 جرعة، إلى جانب توقع وصول مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» الصينى، خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو أو الأسبوع الأول من شهر يونيو، بالإضافة إلى المادة الخام اللازمة لتصنيع 2 مليون جرعة من هذا اللقاح، التى بدأ شحنها، والمنتظر وصولها قريباً.

وزيرة الصحة: سنطعِّم مشرفي امتحانات «الثانوية والجامعات» ضد كورونا.. وتوفير لقاحات للعاملين بالمؤسسات

ونوهت وزيرة الصحة باستراتيجية الوزارة الخاصة بإعطاء اللقاح، وما تضمنته من توفير اللقاحات للأطقم الطبية، والمواطنين، مشيرة إلى ما يتم توفيره من اللقاحات لمختلف العاملين فى المؤسسات الاقتصادية والصناعية، بجانب التعاون مع وزارة الداخلية لتطعيم جميع نزلاء السجون، مضيفة أنه سيتم البدء فى تطعيم المشرفين على امتحانات الثانوية العامة والجامعات، فى إطار التوسع فى الفئات المستفيدة من التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا حماية لهم.

وأوضحت جهود التوسع فى أماكن اللقاحات وتوفير مراكز تلقيح رئيسية، حيث وصل عدد المراكز إلى 376 مركزاً على مستوى الجمهورية، وتمت إقامة مركز تلقى لقاح فيروس كورونا بأرض المعارض، مجهز لاستقبال 10 آلاف مواطن يومياً لتلقى اللقاح، مقسم إلى 96 نقطة تطعيم مع توفير جميع المستلزمات الخاصة بمكافحة العدوى والمواد الإعلامية التوعوية، وتبلغ القوى البشرية العاملة فى المركز 600 فرد من الأطقم الطبية، ويعمل المركز من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة الـ10 مساء، كما يوجد بالمركز أماكن انتظار للمواطنين تسع لـ500 فرد، فضلاً عن أنه مزود بنظام انتظار العملاء Queue system وذلك لتسهيل دخول المواطنين ومنع التكدس والازدحام، كما تم تخصيص 30 فرداً للعمل فى الاستعلامات وخدمة المواطنين، إلى جانب توفير عدد 5 عربات جولف لنقل المواطنين غير القادرين من بوابة أرض المعارض وحتى المركز.

وتناولت الوزيرة الجهود المبذولة فى إطار حملات التوعية والتثقيف الصحى، وما قامت به فرق التواصل المجتمعى، حيث قدمت التوعية لأكثر من 250 ألف مواطن بـ7 محافظات: القاهرة، والإسكندرية، والفيوم، ودمياط، وكفر الشيخ، والجيزة، وبورسعيد، حول الإجراءات الوقائية الاحترازية لفيروس كورونا، لافتة إلى أنه يتم المرور على الأسواق العامة، والمقاهى، ومحطات القطارات، والمواصلات العامة، ودور العبادة، والمحال التجارية، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى المرور على الأهالى بالقرى بالتنسيق مع العمد والمشايخ. وتطرقت الوزيرة إلى موقف توافر الأكسجين، والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتوفيره لمختلف المستشفيات على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب توفير مركزات ومولدات وأسطوانات الأكسجين وجهود دعم الأنشطة والأحداث الرياضية العالمية التى أقيمت على أرض مصر، ودعم قطاع غزة بالأدوية والمستلزمات الطبية.

وشهد «مدبولى» توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين وزارات التعليم والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والإسكان لإنشاء وتأثيث حضانات للأطفال فى المدارس ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وذلك حتى عمر 4 سنوات.

التطبيق يبدأ أول يوليو

الحد الأدنى لأجور الموظفين

8400

جنيه شهرياً

للدرجة الممتازة أو ما يعادلها

6000

جنيه شهرياً

للدرجة العليا أو ما يعادلها

4800

جنيه شهرياً

درجة مدير عام أو ما يعادلها

4200

جنيه شهرياً

للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها

3600

جنيه شهرياً

للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها

3120

جنيهاً شهرياً

للدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها

2880

جنيهاً شهرياً

للدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها

2640

جنيهاً شهرياً

للدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها

2400

جنيه شهرياً

للدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها