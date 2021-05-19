تاتا موتورز تواجه الانهيار في الهند بسبب موجة كورونا القاتلة

ما زالت الهند تواجه كارثة في أعداد فيروس كورونا وهناك إغلاق تام فى بعض المناطق، والمنشآت والمصالح الخاصة والمصانع والشركات، ومن ضمنهم مصانع وشركات السيارات ومعارض السيارات فى الهند.

وقالت شركة تاتا موتورز الهندية المالكة للعلامة البريطانية الفارهة جاكوار لاند روفر: «في حين أن الطلب لا يزال قويا، فمن المرجح أن يتأثر وضع العرض خلال الأشهر القليلة المقبلة بشكل سلبي بالاضطرابات الناجمة عن عمليات إغلاق فيروس كورونا فى الهند ونقص الرقائق الإلكترونية في جميع أنحاء العالم».

وأضافت أنها تتوقع أن يكون الربع الأول من السنة المالية الحالية 2021 التي بدأت في أبريل، ضعيفا نسبيا بسبب هذا الوضع في الهند، فضلا عن ارتفاع تضخم السلع الأساسية، وتتوقع أن يتحسن تدريجيا اعتبارا من الربع الثانى.

وجاء ذلك البيان من شركة تاتا موتورز في الوقت الذي سجلت فيه شركة تاتا موتورز، ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في الهند، خسارة مفاجئة بنحو 76 مليار روبية (1.04 مليار دولار) في الربع من يناير إلى مارس على الرغم من الأداء القوي، بسبب التكاليف المرتبطة بإعادة الهيكلة في جاكوار لاند روفر.

وتمكنت الشركة من تقليص صافي خسارتها التي بلغت أكثر من 98 مليار روبية في نفس الفترة من العام الماضي.

كانت توقعات بلومبرج للربع المنتهي مؤخرًا هي تحقيق ربح صافٍ قدره 27.74 مليار روبية، وفي الوقت نفسه، قفزت إيرادات شركة صناعة السيارات بنسبة 42٪ على مدار العام إلى 886.28 مليار روبية في الربع الأول.

في مؤتمر عبر الانترنت بعد إعلان الأرباح ، قال المدير المالي لشركة تاتا موتورز بي بي بالاجي، إن شركة صناعة السيارات أظهرت أداءً قويًا ومرنًا وشاملًا على الرغم من الوباء، بينما أقر أن الربع الحالي من أبريل إلى يونيو من المحتمل أن يتأثر سلبًا بالموجة الأخيرة من الوباء، مشيرًا إلى إنه يتوقع انتعاشًا قويًا للغاية، حيث تتحسن سلسلة التوريد ووضع COVID لاحقًا.