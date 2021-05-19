الهند تسجل رقما قياسيا جديدا بوفيات كورونا يبلغ 4529 حالة خلال 24 ساعة

سجلت الهند، الأربعاء، عدد وفيات قياسي خلال 24 ساعة بلغ 4529 حالة جراء وباء كورونا، في وقت لا تزال البلاد تواجه موجة وبائية ثانية عنيفة بينما يميل عدد الإصابات الجديدة المسجلة يوميا إلى الانخفاض.

وارتفع عدد الوفيات اليومي جراء انتشار وباء كورونا في الأيام الأخيرة، مع تفشي الفيروس تدريجيا في الأرياف الهندية، حيث لا توجد مستشفيات أو مراكز صحية، مع نقص حاد في المعدات الطبية في البلاد.

ومنذ بدء الأزمة الصحية، تسبب الفيروس بوفاة 283 ألفا و248 شخصا في الهند التي تعد 1,3 مليار نسمة وتأتي من حيث الوفيات بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 600 ألف وفاة، والبرازيل صاحبة 440 ألف حالة.

وسجلت 267 ألفا و334 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ما يرفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء تفشي الوباء إلى 25,5 مليون إصابة.

وبذلك تعد الهند ثاني أكثر الدول تضررا من الوباء من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة، وبالوتيرة الحالية يمكن أن تصبح الهند أكثر الدول تضررا اعتبارا من الشهر القادم.

وتشهد الهند موجة وبائية ثانية عنيفة منذ 6 أسابيع تسببت بنقص في الأكسجين والأدوية الأساسية في المستشفيات المكتظة بالمصابين.

وتشير السلطات الهندية إلى أن العدد اليومي للإصابات الجديدة الذي لم يتجاوز 300 ألفا من ثلاثة أيام متتالية، يسمح بالتفاؤل قليلا.

وقال رئيس اللجنة الحكومية المخصصة لمتابعة الجائحة في البلاد في تصريحات تليفزيونية إن منحنى الوباء يستقر.