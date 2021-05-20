قبل هنا الزاهد.. فنانون التقطوا صورا داخل كابينة الطائرة

حالة كبيرة من الجدل أحدثتها الفنانة هنا الزاهد ظهر أمس، بعدما نشرت صورة لها عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» داخل كابينة طائرة.

ونشرت هنا الزاهد صورة لها عبر صفحتها الخاصة بموقع «انستجرام» من داخل كابينة الطائرة، وهو الأمر الذي أثار الجدل، وانتقده الجمهور.

لكن هنا خرجت عن صمتها ووضحت حقيقة الأمر، عبر خاصية «ستورى» بموقع «انستجرام»، مشيرة إلى أن الطائرة لا يوجد بها كابينة، وإنما مفتوحة مع ركاب الطائرة.

وأكدت وزارة الطيران فى بيان رسمي، أن الصورة التي التقطت لم تكن داخل طائرة داخل المجال الجوي المصري.

محمد رمضان

هذا الفعل هو ذاته الذي أقدم عليه الفنان محمد رمضان من قبل، وتسبب في أزمة كبيرة للطيار أشرف أبو اليسر، وبسببه فصل الأخير من عمله نهائيا، ولذلك اشتعلت الأزمة بينهما، ووصلت إلى ساحات القضاء.

وبالفعل كان قد حكم فيها لصالح الطيار أشرف أبو اليسر بمبلغ مالي من محمد رمضان، قبل أن يتوفاه الله منذ مدة قصيرة.

تامر حسني

وليس محمد رمضان وهنا الزاهد فقط اللذان التقطا صورا لأنفسهما من داخل كابينة الطائرة، ولكن سبقهم عدد آخر من الفنانين كان من بينهم الفنان تامر حسني، الذي التقط هو الآخر صورة خاصة له من داخل كابينة الطائرة، لكن مر الأمر دون أزمات.

نيكول سابا

وتنضم اليهم أيضا الفنانة نيكول سابا، التي سبق ونشرت فيديو خاص لها من داخل كابينة الطائرة وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، لكن دون أي انتقادات.