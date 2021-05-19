مصدر: فحص الفيديوهات المخلة المنسوبة لنادي شهير بالجيزة

قال مصدر مطلع، إنه جرى رصد انتشار وتداول لمقاطع فيديو خارجة عن الآداب العامة، منسوبة لرجل وامرأة في نادي شهير بالجيزة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجري فحص الفيديوهات، لتحديد هوية الأشخاص الظاهرين بها، وكيفية تصوير وتسريب هذه المقاطع المخلة.

وتداولت عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات مخلة، نسبوها لموظفة ورجل بنادٍ شهير في الجيزة، وقالوا إنها جرى تصويرها داخل النادي.

وانتشرت الفيديوهات على نطاق واسع، حيث جرى رصد عدد من الحسابات التي نشرتها، وتجري أجهزة الأمن جهودها لفحص الفيديو، وتحديد هوية السيدة والرجل، للوقوف على ملابسات تصويرهما، ومعرفة طبيعة العلاقة بينهما، والمتسبب في تسريب ونشر الفيديوهات.