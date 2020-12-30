مفاجأة.. التحفظ على فيديوهات مخلة للطالبة المنتحرة تحت سيارة حبيبها

قالت مصادر قضائية، إن النيابة العامة نسبت لصديق فتاة القاهرة الجديدة المنتحرة وسائق سيارة نقل، تهمة القتل الخطأ، خلال جلسة التحقيق معهما التي انتهت بحجزهما لمدة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، والتأكد من رواية انتحار الفتاة بعد قفزها من سيارة حبيبها على طريق العين السخنة خلال نقاش دار بينهما بعد معرفته علاقتها بصديقه وتورطها في علاقة غير شرعية معه.

وقررت النيابة التحفظ على 3 مقاطع فيديو، ادعى صديقها أنها تخص الفتاة وأنها سبب انتحارها.

سائق النقل: «مش غلطان هي اللي انتحرت.. ربنا يرحمها»

وتحدث سائق السيارة النقل أمام النيابة ونفى تهمة القتل الخطأ بشكل تام، مدعيًا أنه كان يسير بسيارة على طريق السخنة وملتزم بكل إجراءات السلامة والسير المنضبط على الطرق، وأنه فوجئ بالفتاة تقفز من سيارة حبيبها تحت عجلات سيارته، وأنه لم يتمكن من السيطرة على سيارة التي كانت تسير خلف السيارة التي قفزت منها الفتاة بمسافة 10 أمتار، وبالتالي فأنه غير مخطئ، مضيفًا: «أنا مش غلطان خالص وكنت في طريقي، هي اللي انتحرت ربنا يرحمها بقى».

صديق الفتاة: «كنت بحبها.. واتصدمت فيها»

وقال صديق الفتاة في تحقيقات النيابة، إنه كان يحب صديقته كثيرا منذ 3 سنوات لنه اصدم فيها عندما فوجئ بأن صديقه يخبره بأنها «سيئة السمعة»، وعندما تشاجر معه وطلب منه عدم التحدث عنها بهذه الطريقة، فوجئ بصديقه ينهال عليه بالسباب والشتائم، وبعدها أعطاه 3 فيديوهات إباحية تجمعه بالفتاة، وعندما واجهها حبيبها بتلك الفيديوهات استشاطت غضبًا وفتحت باب سيارة حبيبها وقفزت منه.

وقالت مصادر أمنية، إن أجهزة الأمن تجري تحريات موسعة في الواقعة للتأكد من حقيقة الواقعة وإذا ما كانت انتحار أم قتل عمد من قبل حبيبها الذي يكون دفعها من السيارة.

وأوضحت المصادر أن الطب الشرعي سوف يكون له دور في كشف أسباب الوفاة، من خلال التقرير الفني المعتمد من قبل النيابة.