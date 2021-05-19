الهلال المصري: إيصال 15 طنًا من المساعدات للهلال الأحمر الفلسطيني

أكد الدكتور رامي الناظر مدير الهلال الأحمر المصري وجود تواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني، لافتًا إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني يرسل بشكل يومي احتياجات القطاع للهلال الأحمر المصري ويقوم الهلال الأحمر بتوفير هذه الاحتياجات.

وأوضح الناظر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن الهلال الأحمر المصري أرسل أول قافلة من المساعدات بعد أول 48 ساعة من العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني استلم المساعدات والتي اشتملت على أدوية وأسطوانات أكسجين واحتياجات طبية لقطاع غزة.

وأكد الناظر أن هناك مجموعة كبيرة من المساعدات سيتم إرسالها للهلال الأحمر الفلسطيني تصل كميتها لـ15 طنا مساعدات وأدوية، وأن الهلال الأحمر المصري نجح في توفيرها وسيرسلها للقطاع.

وفي سياق متصل أكد الناظر أن فريق من الهلال الأحمر المصري موجود عند معبر رفح لاستقبال المصابين من قطاع غزة وتقييم حالتهم، لافتًا إلى أن أغلب الحالات هي حالات متوسطة الخطورة والحالات الخطرة يتم تحويلها لمستشفيات وزارة الصحة.

وأشار الناظر إلى أن حصر المصابين من مسؤولية وزارة الصحة، مشيدًا بالموقف المصري في العدوان على غزة وموقف مصر الواضح من القضية الفلسطينية سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي.

وأكد الناظر على وجود حملات تبرعات وأنهم جمعوا تبرعات مالية وعينية من رجال الأعمال، لافتًا إلى أنها المرة الرابعة التي يجمع فيها الهلال الأحمر المصري تبرعات للأخوة في قطاع غزة، مشيدًا بدور الهلال الأحمر المصري والذي يتواصل مع فروع الهلال والصليب الأحمر في جميع أنحاء العالم.