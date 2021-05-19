تدريب 34 طبيباً و ممرضة على التعامل مع الحالات الحرجة بدمياط

عقدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة، دورة تدريبية ويوما عمليا بعنوان كيفية التعامل مع الحالات الحرجة بأقسام الطوارئ والاستقبال والإسعافات الأولية لمرضي الرعاية الحرجة، تحت إشراف مدير إدارة الرعاية الحرجة، الدكتورة سوزان الكيكي.

تجري فعاليات الدورة في مستشفى الزرقا، على مدار يومين، خلال الفترة من 19حتى 20 مايو 2021، وتشمل تدريب 34 طبيباً وممرضة بمستشفي الزرقا المركزي، على التعامل مع الحالات الحرجة.

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وأعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، عن استقبال صحة دمياط ما يقرب من 129 ألف سيدة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ شهر يوليو من العام الماضي وحتى الآن.

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حيث يتم الكشف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم التوعية بالعادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المرأة، مشيراً إلى أن هدف المبادرة الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية، كالسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم، واجراء فحص الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي.

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