أحال أحمد دسوقي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب بني سويف، اليوم، 7 أطباء و28 ممرضة بمستشفى الفشن المركزي للتحقيق، لتغيبهم وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية.

وكانت لجنة من الوحدة المحلية لمركز الفشن، تضم يوسف سعد مدير التفتيش المالي والإداري، وحيدر حسين مدير مركز المعلومات، وعاشور حلمي مدير المتابعة،قد زارت مستشفى الفشن المركزي للوقوف على انضباط العاملين وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وتبين أثناء الزيارة غياب 7 أطباء و 28 ممرضة من العاملين بالمستشفى وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية.

حررت مذكرة بالواقعة، وجرى إحالتها لرئيس مدينة الفشن، وقرر إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية للوحدة المحلية لمدينة الفشن.