رئيس مدينة رأس غارب يتلقى تطعيم لقاح كورونا (صور)

تلقى اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، لقاح فيروس كورونا، مساء اليوم الأربعاء، بمقر تلقي اللقاح بوحدة الأمل الصحية، بمدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، بحضور الدكتورة فتحية مغربي، مدير مستشفى رأس غارب المركزي، وفرق تطعيم لقاح كورونا بصحة البحر الأحمر.

وقال رئيس مدينة رأس غارب إنه تيسيراً على المواطنين، وتوفيراً للوقت والجهد والتخفيف على أهالينا بالمدينة، تم تخصيص وحدة الأمل الصحية لتلقي أهالى المدينة لقاح فيروس كورونا، تيسيراً على المواطنين من مشقة السفر إلى مدينة الغردقة، في ظل توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

كما شهد رئيس مدينة رأس غارب تلقي عدد من المواطنين للقاح كورونا، مشيداً بالدور الحيوي للأطقم الطبية خلال هذه المرحلة، على جبهتي رعاية الحالات المصابة بفيروس كورونا وتقديم اللقاحات، موجهاً الشكر والتقدير لهم جميعاً، على جهودهم المبذولة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وناشد رئيس المدينة المواطنين الإسراع في التسجيل على الموقع الرسمى لتلقى لقاح كورونا، منوهاً أنه سيتم التسجيل للحصول على اللقاح باختيار مدينة الغردقة، وتم منح وحدة الأمل الصحية الباسوورد الخاص بمدينة الغردقة، لتلقي المواطنين اللقاح بوحدة الأمل الصحية برأس غارب، تيسيراً عليهم وعدم تكبدهم مشقة السفر إلى الغردقة.

وبدأ المواطنون التوافد على مقري تلقي لقاح كورونا الجديدين اليوم الأربعاء، في مدينتي رأس غارب والقصير، وذلك عقب افتتاحهما في وقت سابق أمس الثلاثاء، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، تيسيراً علي المواطنين تحت إشراف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتوسع في مراكز تلقي اللقاح بالمحافظات.

وأعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم اختيار مركزين جديدين للمواطنين الراغبين بتطعيم فيروس كورونا بمدينتي رأس غارب والقصير، وبذلك بلغ إجمالي مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا بالبحر الأحمر 3 مراكز، بخلاف مركز تطعيم العاملين بالقطاع السياحي، ليصبح 4 مقرات بمدن البحر الأحمر.