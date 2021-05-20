دور العرض تستقبل فيلمين جديدين في يونيو: ليلى علوى تعود بـ«ماما حامل»

تستقبل السينمات أفلام جديدة، في شهر يونيو المقبل، بعد الإقبال الملحوظ من قبل الجمهور على الأفلام المشاركة في موسم عيد الفطر؛ إذ حققت إيرادات نحو 15 مليون جنيه في أقل من أسبوعٍ واحد فقط.

وأعلن المنتجين، عن عرض فيلمين جديدين، في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، وتدور أحداثهما في إطار كوميدي، وترصد «الوطن» التفاصيل في التقرير التالي:-

«ماما حامل»

الفيلم تدور فكرته في إطار كوميدي حول إنجاب ليلى علوي لطفلين بالرغم من أن لديها شابان، والفيلم مصنف كـ+12، وتدور الأحداث حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

ويعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومي فؤاد لبعض المشكلات في عمله الذي يتولى إدارته الفنان سامي مغاوري، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.

فيلم ماما حامل تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوي بدور سيدة متزوجة من بيومي فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك في البطولة محمد ثروت ونانسي صلاح وهدى المفتي وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين.

«الشنطة»

كشف الفنان محمد عبدالعظيم، أحد أبطال فيلم «الشنطة»، موعد عرض الفيلم في دور العرض، مؤكّدًا أنَّه سيكون متاحًا للجمهور اعتبارًا من منتصف شهر يونيو المقبل.

ونشر «عبدالعظيم»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بوستر فيلم «الشنطة»، معلقًا عليه بقوله: «فيلم الشنطة 15 يونيو بجميع دور العرض».

فيلم «الشنطة»، من نوعية أفلام الأكشن الكوميدي، من تأليف تامر عبدالمنعم وبطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبدالعظيم والطفلة بيري، وظهور خاص للنجم محمد لطفي، من إخراج أحمد البدري.