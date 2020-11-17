بيومي فؤاد لـ"الوطن": العمل مع ليلى علوي ممتع ودوري مختلف في ماما حامل

أعرب بيومي فؤاد، عن سعادته بتكريمه من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، مؤكدا أن تكريمه بجائزة سميحة أيوب، فخر كبير له، لأنها واحدة من أهم فنانات مصر عبر التاريخ.

وقال بيومي فؤاد لـ"الوطن"، بخصوص الأعمال الجديدة إنه يستعد لبطولة فيلم "ماما حامل" مع ليلى علوي، مشيرا إلى أن الفيلم من نوعية الأفلام الكوميدية، ودوره جديد ومختلف، معربا عن سعادته بعودة ليلى علوي للسينما مرة أخرى.

وكشف الفنان بيومي فؤاد خلال ندوة تكريمه بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، عن ظهوره كمقدم برامج من جديد عبر قناة الأهلي، مع بداية الشهر المقبل، كونه أحد مشجعي النادي الأحمر.

وأشار بيومي، في ندوة تكريمه بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، إلى أنه سيستيضف كبار نجوم نادي الزمالك في برنامجه، لكرهه الشديد للتعصب الذي انفجر في الشارع المصري، مؤكدا أنه لم يكن في يوم متعصبا، لكنه حين ظهر في برامج جديدة، هوجم من بعض المذيعين أمثال خالد الغندور.

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، أمس، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، والفنانة سميحة أيوب، الرئيس الشرفي للمهرجان، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، وعدد من قيادات وزارة الثقافة، ونجوم المسرح المصري، وسط إجراءات احترازية مشددة، والتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

وشارك بيومي فؤاد العام الجاري في الحرامي، رجالة البيت، أتنين في الصندوق، اللعبة وخيانة عهد.

وشارك عام 2019 في الزوجة الـ 18، الواد سيد الشحات، بدل الحدوتة 3، حشمت في البيت الأبيض، سوبر ميرو وطلقت حظ.

ومن الأفلام التي شارك بها أشبح أوروبا، الغسالة، صاحب المقام ولص بغداد.