رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس: ننفذ مشروعات لتحسين البنية التحتية

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية تستهدف توطين الصناعات على محورين، الأول هو التصدير للخارج من أجل شروط محددة، والثاني هو تسهيل العمل في السوق المحلي، لذا جرى تعديل اللوائح التي تنظم ذلك، وجرى إقرارها منذ 3 أشهر بتوافق مع الجهات المعنية، متمثلة في وزارة التجارة والصناعة.

تسهيلات للتعامل مع السوق المحلي

وأضاف «زكي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «Extra News»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، اليوم الأربعاء، أن هناك تسهيلات في الدليل الجمركي من أجل التعاون مع السوق المحلي، مبينا أنه توجد مجموعة كبيرة من المشروعات لتحسين البنية التحتية من أجل وجود أرضية صلبة لاجتذاب استثمارات أجنبية الفترة المقبلة.

تاريخ الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وجرى إنشاء الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها هيئة حكومية ذات طبيعة خاصة، وجرى تعيين أول مجلس إدارة لها في نوفمبر 2015، عقب الإعلان عن مشروع محور قناة السويس.

وتعتبر الهيئة منفصلة عن هيئة قناة السويس إلا أن الفريق مهاب مميش، أسندت إليه رئاسة الهيئة في توقيت رئاسته لهيئة قناة السويس ذاتها.

تولاها المهندس أحمد درويش في نوفمبر 2015 حتى إبريل 2017 ثم تولاها الفريق مهاب مميش في إأريل 2017 حتى أغسطس 2019 وبعده المهندس يحيى زكي الذي يتولى المنصب حاليا.