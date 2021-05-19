المتحدث باسم الوزارة: أسعار شرائح الكهرباء محددة حتى عام 2025

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن أسعار الكهرباء تم تحديدها مسبقًا، ونٌشرت في جريدة الوقائع المصرية لافتًا إلى أن أسعار الكهرباء محددة حتى عام 2025، والأسعار الجديدة يتم تطبيقها في شهر يوليو كل عام.

وأوضح حمزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن أسعار شرائح الكهرباء المختلفة تم تحديدها والإعلان عنها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

وأشار أن الأسعار الحالية هي الأسعار التي تم الإعلان عنها في شهر يوليو الماضي وأن هذه الأسعار تطبق على العدادات العادية والعدادات مسبقة الدفع.

وأكد حمزة أنه تم تركيب 10.5 مليون عداد مسبق الدفع لافتًا إلى أن مستخدمي العدادات مسبقة الدفع نجحوا في ترشيد الاستهلاك وتوفير أموالهم.

ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الوزارة تسعى لحل المشاكل والشكاوى التي تواجه المواطنين باستمرار مشيرًا أنه تم استحدات تصوير قراءة العدادات بواسطة برنامج متخصص للوصول للقراءة الدقيقة للعداد.

وأشار حمزة لوجود منظومة للشكاوي ومنظومة لقراءة العدادات، مؤكدًا أن المواطن يمكنه تقديم الشكاوي على الخط الساخن 121.