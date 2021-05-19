حمزة: استهلاك الكهرباء في المنزل 7 شرائح.. «وكل شهر العداد بيتصفر»

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن أي زيادة في أسعار الكهرباء يتم الإعلان عنها من خلال مؤتمرات صحفية من جانب الوزارة، مؤكدا أن سعر الكهرباء واحد على الجميع في كل المحافظات، لافتا إلى أن طريقة القياس تتم عن طريق تحديد جهد الاستخدام حيث أن طريقة حساب العداد الذكي أسهل، مشيرا إلى أن هناك ثقافة في مصر حول استخدام العدادات ودورها في زيادة شريحة الاستخدام ولكن هذا أمر خاطئ.

وأضاف «حمزة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «Extra News» وتقدمه الإعلامية أية عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، أن شحن العداد الذكي أكثر من مرة لا يرفع شريحة المستخدمين، مؤكدا أن الاستهلاك الكهربائي المنزل يشمل 7 شرائح، مبنيا أن الأفراد الذين استخدموا عدادات مسبوقة الدفع قد وفروا الكثير من المال.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الوزارة تحسب مدة الاستخدام لشهر ثم يتم تصفير العداد حيث يتم الحساب من الصفر مرة أخرى ليعود إلى شريحة جديدة ولا ترتفع الشريحة الخاصة به، لافتا إلى أن الدولة تسير في خطة من أجل إحلال العدادات مسبوقة الدفع مكان العدادات القديمة لكي تكون كل العدادات ذكية أو مسبوقة الدفع لأن هذا يساعد شركات الكهرباء والحكومة والدولة والمواطن لكي يحصل كل طرف على حقه وتكون عملية البيع والشراء واضحة للمشتري، بحيث يسهل على الأشخاص ترشيد استهلاك الكهرباء.