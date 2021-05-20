قبل إذاعتها.. 5 معلومات عن حلقة لم شمل أبطال مسلسل Friends

أشعلت المشاهد الأولى من حلقة لم الشمل لأبطال المسلسل الكوميدي «Friends»، حماس الجمهور ومحبي المسلسل الشهير على الإنترنت، بعد ساعات من إذاعة المقطع الدعائي للعرض الجديد المنتظر بعنوان «Friends: The Reunion» المذاع على شبكة «HBO Max»، في 27 مايو الجاري.

ويجمع العرض الخاص أبطال المسلسل للمرة الأولى منذ عام 2004، على نفس المسرح الذي قدموا عليه حلقات البرنامج الكوميدي الأشهر على مدار 10 سنوات متتالية، وفيما يلي أبرز معلومات عن حلقة لم الشمل «Friends: The Reunion».

- الحلقة ليست تمثيلية، ولكن يظهر فيها الأبطال بشخصياتهم الحقيقية للحديث عن المسلسل وذكرياتهم، بالإضافة إلى كواليس تصوير المشاهد الشهيرة.

- بدأ تصوير الحلقة على مدار يومين في شهر أبريل الماضي، وذلك يعد سلسلة طويلة من التأجيلات بسبب جائحة كورونا.

- يظهر في الحلقة مجموعة كبيرة من النجوم كضيوف من بينهم ديفيد بيكهام، جاستين بيبر، فريق «BTS»، جيمس كوردن، وسيندي كروفورد، كارا ديليفين، ليدي جاجا، إليوت جولد، مايكل تايلر، ماجي ويلر، بالإضافة إلى ريس ويذرسبون.

- تولى بن وينستون إخراج العرض الخاص، جنبًا إلى جنب مع المنتجين التنفيذيين للمسلسل كيفن برايت، مارتا كوفمان، وديفيد كرين.

- حصل كل نجم من الأبطال الستة على 2.5 مليون دولار على الأقل للمشاركة في العرض الخاص، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وعرض مسلسل Friends لأول مرة في عام 1994، واستمر لمدة 10 مواسم على شبكة NBC، وحتى الآن لا يزال أحد أكثر العروض شعبية في العالم، واكتسب المسلسل جيلا جديدا من المعجبين بعد إذاعة حلقاته الـ236 على شبكة Netflix في عام 2015.

وفي عام 2020، تعاقدت شبكة «HBO Max» على شراء المواسم العشرة لـ«Friends»، التي كانت حصلت عليها شبكة «نتفليكس»، في صفقة يشاع أنها كلفت شركة «WarnerMedia» أكثر من 400 مليون دولار مقابل حقوق المسلسل الأصلي.