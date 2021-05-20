مفتي الجمهورية: تزوير الشهادات الطبية لإثبات الإصابة بكورونا حرام شرعا

وجَّهت الحكومةُ الموظفين العاملين في الدولة لاتباع إجراءات السلامة الصحية في أماكن العمل، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامتهم ومنعا لانتشار العدوى، بإقرارها خطة التعايش مع الفيروس، والفتح الجزئي لبعض المجالات التي أغلقت نتيجة تفشيه، ومنها: منح الموظف الذي يثبت حمله الفيروس إجازة لحين اكتمال شفائه؛ إلا أن البعض يلجأ إلى تزوير ما يُثْبِت أنه حاملٌ لكورونا، لاعتماد مثل تلك الإجازة من مكان عمله، مع كونه غير مريضٍ به، وترصد «الوطن» في السطور المقبلة حكم مَن يفعل ذلك؟.

من جهته، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن تزوير بعض الموظفين ما يُثْبِت أنَّه حاملٌ لفيروس كورونا لاعتماد الإجازة المقررة من العمل لحاملي هذا الفيروس مع كونه غير مريضٍ به؛ مُحرَّمٌ شرعًا، ومُجَرَّم قانونًا؛ لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عدة، وعلى مَنْ فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ويرجع عن هذه المعصية، ويسعى في إتقان عمله والقيام بواجبه؛ حتَّى يُحلِّلَ كسبه ويطيب عيشه، ويحرص على خدمة مجتمعه ووطنه.

وأضاف «علام» في فتواه، التي نشرها الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: «كما أن تساهل الطبيب في كتابة مثل هذه التقارير الكاذبة مع عِلْمه بعدم صحتها وعدم مطابقتها لواقع التشخيص الصحيح للشخص؛ هو مِن خيانة الأمانة التي يأثم عليها شرعًا، وهو فعل مجرم أيضًا قانونًا».

وشدد رئيس الوزراء، في وقت سابق، على تطبيق قرارات خفض أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع التوسع في البرنامج القومي للتطعيم باللقاحات للعاملين في كل المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، والتأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحسم في أعمال الامتحانات المقرر إجراؤها، والسماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط، على أن يجرى استكمال العملية التعليمية بهذا العام الدراسي «أون لاين» بداية من شهر يونيو.