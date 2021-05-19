دار الإفتاء: يجوز شرعا إخراج الزكاة والصدقات والتبرعات لإعمار غزة

أعلنت دار الإفتاء، أنه يجوز شرعًا إخراج الزكاة والصدقات والتبرعات ونحوها، للحساب الذي خصصته الدولة من خلال صندوق «تحيا مصر» في كل البنوك المصرية؛ لإعادة إعمار غزة، وتلبية للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين، والإنفاق في ذلك يُعَدُّ من مصرف (في سبيل الله) شرعًا.

جاء ذلك في منشور لدار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

مبادرة السيسي لإعمار غزة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن تقديم مصر من جانبها مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، إضافة إلى مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

شيخ الأزهر يستنكر التواطؤ العالمي في حق القضية الفلسطينية

وأعرب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن استنكاره الشديد، وإدانته البالغة للانتهاكات غير المشروعة التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب في حق الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم، من خلال تدوينة له على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي، فيس بوك وتويتر، بكل اللغات.

جاء بعضها: «استمرار الإرهاب الصهيوني في استهداف الفلسطينين الأبرياء، وتدمير الطرق والأبنية والمنازل وبنايات الهلال الأحمر، وتشريد العائلات وتهجيرهم قسريًّا، واستهداف المقار الإعلامية، نقطةٌ سوداء تُضاف للسجل الدموي لهذا الكيان الغاصب، في ظل تواطئ عالمي مخزٍ، أسأل الله أن يثبت الشعب الفلسطيني الصامد، وينصره نصرًا عزيزا».