رئيس شركة فرنسية يكشف ملامح التنسيق مع مصر في برامج التأمين الصحي

قال الدكتور وجدي زهران، رئيس مجلس إدارة شركة مديان الفرنسية المتخصصة في إدارة معلومات المنشأت الطبية، إن التعاون الطبي مع مصر ليس على المستوى الذي يطمح فيه، منوها إلى أن هناك وفد من المستشفيات الفرنسية سيزور مصر في 23 مايو الجاري، لافتا إلى أنه يريد أن يشمل التعاون بين مصر وفرنسا الأبحاث الطبية والتكنولوجية، ثم إنتاج سوفت وير مشتركة لتصديرها إلى الدول الأفريقية والشرق الأوسطية.

وأضاف «زهران» خلال مداخلة استضافته في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، أمس الأربعاء، من فرنسا، أن مصر لديها عامل بشري قوي، خاصة في مجال السوفت وير، مؤكدا أنها إذا استغلت الأمر بشكل جيد ستكون مصدرة للتكنولوجيا، موضحا أن دخل التكنولوجيا ستكون أكبر من أي دولة حتى لو كانت تنتج بترول.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مديان الفرنسية المتخصصة في إدارة معلومات المنشأت الطبية، أن مصاريف البرامج الصحية يصل إلى 300 مليار دولار كل عام وستزداد الفترة المقبلة، لذا على مصر المشاركة في هذا الأمر، في ظل العوامل البشرية المدربة.

وأشار الدكتور وجدي زهران، إلى أنه سيلتقي مع الدكتور أحمد السبكي، المسؤول عن التأمين الصحي في مصر، لافتا إلى أنه زار مستشفيين في مصر قبل التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، مؤكدا وجود تطوير كبير يحدث على أرض الواقع، لكن مصر في أول الطريق.

ولفت «وجدي» إلى أن التأمين الصحي في فرنسا بدأ عقب الحرب العالمية الثانية عام 1946، وتطور على مدار العقود الماضية، ويهدف إلى تنفيذ النتيجة النهائية للتطور في مصر، من أجل البناء عليه نحو مستقبل طبي أفضل.