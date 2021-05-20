العثور علي جثة مجهولة لشاب في باب الشعرية.. ومصدر: نبحث بلاغات التغيب

عثرت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، على جثة مجهولة الهوية لشاب في دائرة قسم شرطة باب الشعرية، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت الكشف الظاهري على الجثة وأخذ عينة لإجراء تحليل البصمة الوراثية لمطابقتها بالمُتعرفين عليه فيما بعد، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المتوفى والتوصل لأسرته.

بلاغ بالعثور على جثة مجهولة

وتلقى مأمور قسم شرطة باب الشعرية بلاغًا بالعثور على جثة مجهولة في ميدان باب الشعرية، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر ويرتدي كامل ملابسه، كما تبين عدم وجود أي مستندات تدل على هويته، وكذلك عدم وجود إصابات بالجثة.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري على المتوفى لمعرفة ما إذا كانت توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

كما قررت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية تمهيدًا لكشف هويته، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المتوفى.

فحص بلاغات التغيب في محافظتي القاهرة والجيزة

وقال مصدر أمني، إنه سيتم فحص جميع بلاغات التغيب في محافظة القاهرة أولًا تمهيدًا للوصول إلى أهل المتوفى، وفي حالة عدم التوصل إلى أي بلاغ تغيب بمواصفات الجثة سيتم فحص بلاغات التغيب في الجيزة ثم القليوبية.

وتابع المصدر، أنه في حال عدم التوصل لأهل المتوفى سيتم إصدار قرار من النيابة العامة بالدفن في مقابر الصدقة، على أن يتم دفن الجثة بالرقم الذي قُيدت به في دفتر الجثث المجهولة بمشرحة زينهم، وذلك حتي يتم تتوفر سهولة العثور عليه داخل مقابر الصدقة الخاصة بمستشفيات جامعة القاهرة والكائنة بمنطقة زينهم في حال التعرف على هويته من قبل بعض الأسر فيما بعد.