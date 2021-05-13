نهشتها الحيوانات.. العثور على جثة مجهولة الهوية في قرية بالمنوفية

عثر أهالي قرية البندارية بمركز تلا في محافظة المنوفية، على جثة ملقاة بالأراضي الزراعية بالقرية، وتم التقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة بالواقعة.

وانتقلت قوة من مركز شرطة تلا إلى مكان العثور علي الجثة، حيث تبين أنها لراجل يبلغ من العمر 46 عاما تقربيا، وأن الجثة «منتفخة وبدأت في التحلل وعليها كامل ملابسها».

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، بعثور أهالي قرية البندارية بدائرة مركز تلا، على جثة شخص منتفخة وملقاه بالأراضي الزراعية، ولم يستدل على شخصيتها حتى الآن، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.

وأكد مصدر أمني، أنه فور وصول قوات الشرطة لمكان العثور على الجثة والتأكد من وجود شبهة جنائية، تم استدعاء الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة، مضيفا أن حيوانات حاولت نهش الجثة خلال الأيام الماضية ما أدى لتغير ملامحها بشكل كبير.

وأضاف المصدر، فى تصريح لـ«الوطن» أنه تم سؤال شهود العيان من الأهالي اللذين شاهدوا الجثة وابلغوا عنها، فيما يجري توسيع عمليات البحث الجنائي والتحريات السرية، وتفريغ كاميرات المراقبة في القرية لمحاولة الوصول إلي تفاصيل واقعة القتل.

وتحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة تلا، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

بينما أكد شهود عيان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتوفى لم يكن يحمل بطاقة هوية شخصية، كما أن هناك شبهه جنائية حول الواقعة لوجود طعنة في الجثة.