فريق أمنى لكشف لغز العثور علي جثة مجهولة لشاب بـ«بدلة» فى النيل

قال مصدر أمني إنه تم تشكيل فريق بحث لكشف لغز العثور علي جثة مجهوله لشاب يرتدي «بدلة وكرافته»، في مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل، موضحا أنه فور العثور علي جثة الشاب تم نقلها إلي مشرحة زينهم وإخطار النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه.

وأضاف المصدر، أن النيابة العامة قررت أخذ بصمات الجثة في محاولة للتوصل إلي هويه صاحبها وذلك حال أن سبق له الحبس في أي قضية، كما تم الاستعانه برجال الأدله الجنائية وتصوير الجثة لتعميم الصور علي أقسام ومركز الشرطة المختلفة.

التحفظ علي كاميرات المراقبة

وأوضح المصدر أن جهات التحقيق فى انتظار انتهاء الطب الشرعي من الإجراءات وإصدار التقرير الخاص بسبب الوفاه لبيان وجود شبهه جنائية من عدمه حول الوفاة، كما سيتحفظ فريق البحث علي كاميرات المراقبة بالمنطقة التي تم العثور علي الجثة بها، تمهيدا لتفريغها في محاولة لشكف الغموض عن الواقعة وفحص بلاغات التغيب في القاهرة الكبري.

ولفت المصدر إلى أن فريق البحث يعمل حاليا علي فحص جميع بلاغات التغيب في القاهرة في خطوه لكشف هوية المتوفي، مشيرا إلى أنه حال عدم التوصل إلي معلومات، سوف يتم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة لفحص بلاغات التغيب بدوائر أقسامها وفي حاله عدم التوصل لشئ أيضا، سوف يتم فحص بلاغات التغيب في محافظه القليوبية، قائلا: «ربما يكون تيار المياه جرف الجثة إلي منطقة العثور عليها».

ولفت إلى أن عدم العثور علي هوية المتوفي وحافظة نقوده وأوراقة علي الرغم من أن ملابسه التي يرتديها كاملة وهي عبارة عن بدلة وكرافته وحذاء وكامل ملابسه الداخلية تدل علي أنه شخص متزن ويستحيل أن يخرج من منزلة دون بطاقة، وكل ذلك يطرح علامات استفهام ترجح بأن الوفاة جنائية.

يشار إلى أن مأمور قسم شرطة قصر النيل، تلقي بلاغا بالعثور علي جثة غريق في مياه نهر النيل بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور علي جثة مجهولة لشاب في العقد الرابع من العمر ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية عبارة عن «بدلة وكرافته وحذاء»، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، حيث تم نقل الجثة إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.