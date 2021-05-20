مصادرة أدوية ومستلزمات طبية في مخزن غير مرخص بأسيوط

شن فريق إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بأسيوط، حملة موسعة اليوم، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، أسفرت ضبط محل مستلزمات طبية، دون ترخيص، ومخزن غير مطابق للمواصفات ولايصلح لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، وصادرت الحملة المضبوطات التى قدرت قيمتها بما يقارب مليون جنيه، وتحفظت عليها بمخازن مديرية الصحة.

وقال الدكتور أحمد مرعي، مدير إدارة التفتيش الصيدلي بأسيوط، إن معلومات وردت لإدارة التفتيش الصيدلي، أكدتها التحريات، وأفادت بوجود محل ومخزن أدوية دون ترخيص وغير مطابقين للمواصفات.

وعقب تقنين الإجراءات وإخطار النيابة والأجهزة الرقابية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمداهمة الموقع، تم إعداد حملة برئاسة مدير ادارة التفتيش الصيدلي وعضوية المفتشين دكتور مايكل نبيل و دكتور مصطفى ماهر، ودكتور مينا وجيه ودكتورة نانسى عاطف ودكتورة عبير يحيي ودكتورة نسمة كمال ودكتورة آلاء نادي، بالتعاون مع لجنة جهاز حماية المستهلك ضمت منار عثمان وعلاء فاروق وايناس عادل وإبراهيم محمد بمكتب حماية المستهلك بأسيوط.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط محل ومخزن للمستلزمات الطبية غير مرخصين ولا تتوافر فيهما الاشتراطات الصحية اللازمة للتخزين والتداول، وتم العثور على سلم داخل المحل يؤدى إلى بدروم كبير لايصلح لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن قيام المتهم ببيع وتداول مستلزمات طبية وأدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، ولا يوجد سجل تجاري أو بطاقة ضريبية وغير معلوم مصدرها، وقدرت قيمة المضبوطات بما يقارب مليون جنيه وجرى تحرير محضر رقم 4259 جنح أبنوب لسنة 2021 للعرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.