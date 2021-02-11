الرقابة الإدارية تتحفظ على مستلزمات طبية مغشوشة بـقيمة 6 ملايين جنيه

تحفظ ضباط هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط على مستلزمات طبية مغشوشة ومنتهية الصلاحية ومحظور تداولها، بقيمة 6 ملايين جنيه، داخل فيلا خاصة بمدينة أسيوط الجديدة تستخدم كمخزن غير مرخص للمستلزمات الطبية.

وردت معلومات لضباط هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط أكدتها التحريات السرية، وأفادت باستغلال فيلا خاصة بمدينة أسيوط الجديدة كمخزن غير مرخص للمستلزمات الطبية المغشوشة ومنتهية الصلاحية ومحظورتداولها لعدم تسجيلها بوزارة الصحة.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية برئاسة المقدم محمد الشريف من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وبمشاركة فريق إدارة التفتيش الصيدلة بمديرية الصحة وأعضاء جهاز حماية المستهلك.

بمداهمة الموقع المتحرى عنه تم ضبط أدوية ومستلزمات طبية تقدر بمبلغ ٦ ملايين جنيه، وجرى التحفظ على المضبوطات و تحرير محضرا رقم 25 جنح أمن دولة طوارئ أسيوط الجديدة وجارى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد مرعي، مدير إدارة التفتيش الصيدلي بأسيوط أن المخالفات التي رصدتها الحملة تمثلت في ضبط مخزن للمستلزمات الطبية غير مرخص ولا تتوفر فيه الاشتراطات الصحية اللازمة للتخزين والتداول فضلا عن قيام المتهم ببيع وتداول مستلزمات طبية وأدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ولا يوجد سجل تجاري أو بطاقة ضريبية وغير معلوم مصدر المستلزمات الطبية مما يؤثر بالسلب على صحة المواطنين ويتسبب في إصابتهم بالأمراض، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة الضبط.