ما هي دوافع العدوان الإسرائيلي اقتصاديا وسياسيا؟.. «التنسيقية» تجيب

كشفت لجنة الشؤون الاقتصادية في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن ورقة بحثية بعنوان «الاقتصاد السياسي لإعادة تموضع الكيان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية في سياق التحالفات الإقليمية الجديدة»، والتي تحدّثت عن الدوافع الاقتصادية والسياسية وراء العدوان الإسرائيلي الحالي.

وذكرت التنسيقية في ورقة البحث: «كل مرة يتجدد فيها الصراع على الأراضي الفلسطينية بين دولة الاحتلال وفصائل المقاومة، يزداد الحديث عن بنك الأهداف السياسية التي يسعى كل فريق لتحقيقها عبر إضرام النيران والاستثمار في تصاعد الأدخنة».

وأضافت لجنة الشؤون الاقتصادية في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّه يكاد يختفي الحديث عن الاقتصاد السياسي كمحرك رئيسي أو دافع قوي لأي عدوان إسرائيلي أو أي عمليات عسكرية لجيش الاحتلال ومحاولات استيطانية تحدث على الأراضي الفلسطينية.

وتابعت اللجنة: «نغفل أيضًا الحديث عن هذه الاضطرابات في سياق التغيرات الإقليمية المحيطة، ما يجعل الحديث مقتصرا في كل مرة على سرد الأهداف السياسية من منظور ضيق»، موضحة أنّ الورقة البحثية التي أصدرتها تختص بإلقاء الضوء علي وجهة نظر الاقتصاد السياسي فيما يحدث الآن، وفي سياق التغيرات الإقليمية، وبالتالي سنصل في النهاية للإجابة على سؤال المكاسب والخسائر التي يمكن أن تحققها أو تتكبّدها دولة الاحتلال على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وأكدت التنسيقية: «الاقتصاد هو العامل الأول في تحريك دولة الاحتلال ودفعها نحو عمليات عسكرية أو اتفاقيات دبلوماسية، وفي كلتا الحالتين وسواء اضطرت إسرائيل إلي أي منهما فإنّها لا تسعى إلا لزيادة سطوتها على الدولة الفلسطينية أولًا ومن ثم على الشرق الأوسط كله».