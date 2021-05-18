تنسيقية الأحزاب: القضية الفلسطينية من الأمن القومي المصري

قال محمد موسى، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة ، هو استمرار في دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية، واستقرار الدول العربية خلال الـ6 سنوات الماضية، مؤكدا أن مصر تحركت منذ بداية الأحداث في غزة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين من أجل التهدئة ووقف إطلاق النار.

وأضاف موسى خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة الآن» المذاع على فضائية «الحياة» وتقدمه الإعلامية لبنى عسل اليوم الثلاثاء، أن الدعم المالي لإعادة إعمار غزة هدفه تنمية غزة لأن الدولة المصرية تسعى للتنمية في كل شبر محيط بها لأن هذا جزء من الأمن القومي المصري على مدار التاريخ، لافتًا إلى أن مصر تدعم القضية العادلة، وضد انتهاك المقدسات وشن ضربات عنيفة على الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضاف عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك تحرك ضخم وسخي من جانب الرئيس السيسي من أجل فتح جسر جديد من جسور التنمية لتصل إلى أشقائنا في فلسطين من أجل تبني واضح وكبير للقضية الفلسطينية لأنها قضية عادلة تمس الضمير الإنساني والعربي والعالمي، داعيا كل دول العالم لتبني موقف مصر لدعم القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن مصر تؤكد ضرورة حل القضية الفلسطينية، وأن استقرار المنطقة لن يتم إلا عن طريق حل القضية الفلسطينية، مؤكدا أن تنسيقية شباب الأحزاب ترى أن الشعب الفلسطيني يعاني، وترى أن القضية الفلسطينية أيضا أمن قومي مصري، ويجب دعمها.