محافظ الإسماعيلية: أولمبياد الطفل المصري يكشف عن الأبطال الموهوبين

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن مسابقات أولمبياد الطفل المصري تعمل على اكتشاف مواهب الأطفال المصرية للعمل على تنميتها ورعايتها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» تعليقا على انطلاق المسابقات في محافظة الإسماعيلية: «كلنا حماس وأمل الأولاد يظهر من بينهم أبطال قادرين على المشاركة وتمثيل المحافظة في المسابقات المحلية والدولية».

وتابع أن دور الرياضة كبير في حياة الأطفال ولا يمكن إغفالها فهي جنبا إلى جنب مع الدراسة يساعد على تخريج جيل واعي وخلق شخصية سوية مفيدة للمجتمع.

واستطرد: «نشجع الأطفال على الرياضة بغرض وجود براعم قادرة على تمثيل مصر، وخاصة مع امتلاك الإسماعيلية العديد من المقومات وأيضا الرموز والأبطال».

من جانبه قال سامي عبدالحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، إن أولمبياد الطفل تضم مسابقات في 12 لعبة مختلفة فردية وجماعية.

وأضاف: «نستهف 2000 طليع على مستوى المحافظة وتضم المرحلة الأولى مسابقات على مستوى الإدارات ثم تصفيات على مستوى المحافظة».

وقال إن الإسماعيلية خلال هذه المسابقات ستستضيف مسابقات قطاع القناة وسيناء لوجود خبرة كبيرة لها في استضافة المسابقات على مدار الإعوام الماضية.

وكان قد أطلق اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، شعلة أوليمبياد الطفل المصري 2021 «النسخة الثالثة»، وذلك بمشاركة مراكز الشباب والأندية والمدارس والمعاهد الأزهرية والأكاديميات الخاصة وجميع الهيئات المعنية بالطفولة بالمحافظة بمشاركة الأطفال من مواليد 2007 وحتى 2009 في عدد من الرياضات الجماعية مثل خماسي قدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد بنين وبنات.