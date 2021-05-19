محافظ الإسماعيلية: تشكيل مجلس استشاري للمحافظة من رؤساء النقابات

أعلن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، عن تشكيل مجلس استشاري للمحافظة من رؤساء النقابات المهنية بالإسماعيلية ليصبح داعم لجهود المحافظة فى التخصصات المختلفة لكل نقابة.

وأضاف «بشارة»، خلال استقباله عددا من رؤساء النقابات المهنية بالمحافظة، اليوم، لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والنقابات المهنية المختلفة، أن المحافظة تبحث عن تقديم أفضل الخدمات لمواطني الإسماعيلية وحل مختلف المشاكل.

وناقش «بشارة»، خلال الاجتماع إنشاء اتحاد مشترك يضم كافة النقابات المهنية بالإسماعيلية فى كيان واحد لخدمة المجتمع.

ووجّه المحافظ إلى دراسة المقترح من الناحية القانونية تمهيداً لإقراره، خاصة فى ظل الدور الهام الذى تلعبه النقابات المهنية التي تضم 85 ألف عضو بمختلف النقابات على مستوى المحافظة.

و أكد محافظ الإسماعيلية أن الاجتماع برؤساء النقابات المهنية بالمحافظة، سيكون دوريا لمناقشة وعرض القضايا والمشكلات العامة التى تهم المواطنين وأعضاء النقابات المهنية بالإسماعيلية.

من جانبهم، أعرب رؤساء النقابات المهنية بالمحافظة عن شكرهم لاهتمام المحافظ وتقديرة لدور النقابات المهنية فى خدمة المجتمع، واتخاذ قرار بتشكيل المجلس الاستشاري للمحافظة من رؤساء النقابات المهنية، وقرار المحافظ بأن يكون الإجتماع مع النقابات المهنية لقاء دوري يعقد بشكل شهرى.

وكانت نقابة المهندسين بالإسماعيلية، عقدت اجتماعا قبل شهرين مع نقابة المحامين لبحث آلية انشاء اتحاد النقابات في الإسماعيلية يضم كافة النقابات خلال الفترة المقبلة لتوحيد الجهود في الأنشطة التي سيتم تقديمها كخدمات للمجتمع.