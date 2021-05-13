محافظ الإسماعيلية: طوارئ في كل الأحياء والمراكز طوال أيام عيد الفطر

قال اللواء أركان حرب شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن الأجهزة الأمنية والتنفيذية رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء والمراكز، والتي استمرت طوال شهر رمضان المبارك.

وعقد اللواء بشارة اجتماعا بغرفة عمليات مركزية بديوان المحافظة، وتم ربطها بغرف عمليات منفصلة في المديريات الخدمية وشركة كهرباء القناة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة الحالة لدى كل قطاع في أول ساعات عيد الفطر المبارك.

وقال «بشارة» إن غرف العمليات تتابع أيضا مدى التزام المواطنين بقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وإغلاق الأندية والشواطئ والأماكن المفتوحة، وتجوب الحملات الأمنية شوارع مدينة الإسماعيلية بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك لمتابعة الحالة الأمنية وتفقد حركة المقاهي والكافتريات.

وأكد اللواء شريف بشارة على أن الحملات ستستمر ليلا ونهارا لمتابعة الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتطبيق التباعد ومنع الشيشة لمواجهة انتشار وتفشي فيروس كورونا.

وشدد محافظ الإسماعيلية على رؤساء الأحياء، بضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحد من زيادة أعداد الإصابة به، والالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية في التاسعة مساءً.

واستثنى محافظ الإسماعيلية، المطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات «الديليفري» للمنازل بعد هذا التوقيت، وكذلك الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ ومنع أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية.