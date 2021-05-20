ارتفاع إيرادات الشركة القابضة للري لأكثر من 13 ضعفا خلال 6 سنوات

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع المهندس مدحت حنا رئيس الشركة القابضة للري والصرف، لاستعراض الأعمال والمشروعات المنفذة من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة في مجالات متنوعة أبرزها (أعمال تأهيل الترع - أعمال البحيرات بمدينة العلمين الجديدة - عملية تطوير بحيرة المنزلة - أعمال حماية الشواطئ - أعمال الصرف المغطي - أعمال النقل النهري)، والتى تعد من المشروعات القومية الكبري الجاري تنفيذها حالياً، وبما يخدم منظومة الري علي مستوي الجمهورية.

وصرح «عبد العاطي» أن الفترة الماضية شهدت عملية إعادة هيكلة للشركة القابضة والشركات التابعة لها، ورفع كفاءة الشركات التابعة إدارياً للارتقاء بعناصر التشغيل وتحسين الربحية، مع جدولة المديونيات المستحقة على الشركة القابضة للعديد من الجهات، الأمر الذى مكن الشركة من تحويل الخسائر السنوية للشركة الى أرباح سنوية، مع الانتظام فى سداد الضرائب والتأمينات فى مواعيدها المقررة، وهو الأمر الذى تعذر تحقيقه لسنوات طويلة ماضية.

وأوضح أن قيمة إيرادات النشاط الجاري عند إنشاء الشركة فى عام 2015 بلغت 70 مليون جنيه، وتضاعفت لأكثر من 13 ضعفًا لتصل إلى 950 مليون جنيه حالياً، ما يعكس التطور الكبير في أداء الشركة القابضة خلال السنوات الماضية.

وأضاف «عبد العاطي» أنه تم بذل مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة المعدات التابعة للشركة وصيانتها، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركات التابعة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات، ما مكّن الشركة من التقدم للعديد من المناقصات، والقدرة على المشاركة فى العديد من المشروعات الكبرى، وهو ما انعكس إيجابياً على صافي الأرباح المحققة للشركة القابضة والشركات التابعة.

واستعرض «عبد العاطي» أثناء الاجتماع الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمى بالشركة القابضة للرى والصرف من خلال إستخدام التطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط بالوزارة، والتى تُمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي اقل وقت، حيث تم إعداد تطبيق لحصر الأصناف الموجودة بالمخازن التابعة للشركة لتحقيق التكامل بين المخازن المختلفة وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها، إضافة لمنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات والمعدات البرية والنهرية وقطع الغيار اللازمة لها.

ووجه وزير الري بضرورة استمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.

وأضاف «عبد العاطي»، أن الشركة القابضة والشركات التابعة لها واصلت العمل بمعدلات عاليه وبدون توقف، على الرغم من جائحة فيروس كورونا، مع العمل على تحقيق التوازن بين الإستمرار فى إنجاز المشروعات مع المحافظة في الوقت ذاته علي سلامة وصحة وأرواح العاملين بها باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة فى هذا الشأن.